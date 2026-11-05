Toyota triệu hồi hơn 121.000 xe điện tại Trung Quốc

Theo Y-Auto, Toyota đang phát lệnh triệu hồi với 121.260 xe điện bZ3X và bZ7 tại Trung Quốc do các lỗi liên quan đến chi tiết liên kết hệ thống treo trước, phần mềm phanh và hệ thống hỗ trợ đánh lái.

Theo nội dung thông tin triệu hồi, có tổng cộng 100.175 xe Toyota bZ3X và 21.085 xe Toyota bZ7 nằm trong diện ảnh hưởng nói trên.

Hồ sơ triệu hồi mã số S2026M0124V bao gồm 100.175 xe Toyota bZ3X sản xuất trong giai đoạn từ ngày 27/2/2025 đến ngày 26/3/2026. Cơ quan quản lý Trung Quốc lý giải các đai ốc cố định rô-tuyn thanh cân bằng của hệ thống treo trước trên các xe Toyota bZ3X bị ảnh hưởng có thể không đủ lực siết dọc trục.

Do vậy, các đai ốc này có thể bị lỏng trong quá trình vận hành, gây ra tiếng động bất thường. Trong trường hợp xấu nhất có thể bị rời ra, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến độ ổn định của xe. Liên doanh GAC Toyota sẽ thay thế miễn phí các đai ốc bị ảnh hưởng.

Hồ sơ triệu hồi S2026M0125V liên quan 18.130 xe Toyota bZ7 sản xuất trong giai đoạn từ ngày 28/10/2025 đến ngày 3/8/2026. Phần mềm Comfort Stop trên những xe này có thể giới hạn lực phanh đầu ra trong một số điều kiện ở tốc độ thấp, làm tăng quãng đường phanh và nguy cơ va chạm.

Trong khi đó, 2.955 xe Toyota bZ7 còn lại thuộc diện triệu hồi được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 10/3/2026 đến ngày 15/5/2026. Các xe này gặp sự cố phần mềm liên quan đến camera nhận diện phía trước trong quá trình cập nhật trực tuyến, có thể khiến vô-lăng tự xoay ngoài ý muốn khi hệ thống hỗ trợ lái xe tích hợp được kích hoạt.

GAC Toyota cũng sẽ khắc phục cả hai lỗi này thông qua các bản cập nhật phần mềm miễn phí.

Theo Car News China, các đợt triệu hồi này diễn ra sau đợt triệu hồi riêng biệt vào tháng 7 áp dụng cho khoảng 24.000 xe Toyota bZ7, do lỗi phần mềm ảnh hưởng đến mô-đun Bluetooth và bộ điều khiển quản lý nhiệt.

Một đợt triệu hồi riêng biệt khác cũng đang được áp dụng với 47.347 xe Toyota Land Cruiser Prado Hybrid sản xuất tại Trung Quốc và 8.130 xe Lexus GX 550h nhập khẩu. Các xe bị ảnh hưởng được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 7/2024 đến tháng 10/2026.

Theo nội dung triệu hồi, ngoại lực có thể làm nâng ngàm giữ khớp nối nhanh của đường ống dẫn nhiên liệu, tiềm ẩn nguy cơ lực va đập khiến đường ống dẫn nhiên liệu bị tuột ra và gây rò rỉ. Các đại lý sẽ kiểm tra khớp nối, lắp tấm bảo vệ và thay thế cụm đường ống dẫn nhiên liệu bị ảnh hưởng nếu cần thiết.

Đợt triệu hồi tại Trung Quốc diễn ra song song với các cuộc triệu hồi dành cho Toyota Land Cruiser Hybrid tại Bắc Mỹ liên quan đến hệ thống nhiên liệu, ảnh hưởng đến khoảng 106.000 xe tại Mỹ và 6.721 xe tại Canada.

Mặc dù các rủi ro được báo cáo là tương tự nhau, thông tin về các đợt triệu hồi đã không khẳng định rằng các xe Toyota Land Cruiser Prado Hybrid bị ảnh hưởng tại Trung Quốc và Bắc Mỹ sử dụng linh kiện giống nhau.