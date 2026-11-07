Toyota triệu hồi gần 180 nghìn xe tại Trung Quốc

Xe điện bZ3X và bZ7 lỗi liên hệ thống treo

Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) vừa công bố các thông báo triệu hồi hàng loạt mẫu xe Toyota tại Trung Quốc vào đầu tháng 11. Theo đó, Toyota triệu hồi 121.260 xe SUV điện bZ3X và sedan bZ7 do ba lỗi liên quan đến ốc vít hệ thống treo trước, phần mềm phanh và hệ thống hỗ trợ lái.

Có 100.175 xe SUV bZ3X được sản xuất từ ngày 27/2/2025 - 26/3/2026 bị lỗi liên quan hệ thống treo trước.

Cụ thể, có 100.175 xe SUV bZ3X được sản xuất từ ngày 27/2/2025 - 26/3/2026. Theo SAMR, các đai ốc cố định thanh liên kết ổn định hệ thống treo trước có thể không đủ lực kẹp dọc trục. Chúng có thể bị lỏng trong khi lái xe, gây ra tiếng ồn bất thường. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn có thể bị bung ra, ảnh hưởng đến sự ổn định của xe. GAC Toyota sẽ thay thế các đai ốc bị ảnh hưởng miễn phí.

Đối với mẫu xe Toyota bZ7, số lượng xe ảnh hưởng đợt này gồm 21.085 xe. Trong đó, có 18.130 xe được sản xuất từ ngày 28/10/2025 - 3/8/2026. Nguyên nhân do phần mềm Comfort Stop (CST) của xe này có thể hạn chế lực phanh trong một số điều kiện tốc độ thấp nhất định, làm tăng quãng đường dừng và nguy cơ va chạm.

2.955 xe Toyota bZ7 được sản xuất từ ngày 10/3 - 15/5/2026. Một vấn đề phần mềm liên quan đến camera nhận diện phía trước trong quá trình cập nhật qua mạng (OTA) có thể gây ra hiện tượng chuyển động vô-lăng ngoài ý muốn khi hệ thống hỗ trợ hành trình tích hợp (ICA) được kích hoạt.

Trước đó, tháng 7/2026, dòng xe bZ7 cũng đã phải triệu hồi khoảng 24.000 xe bị lỗi phần mềm ảnh hưởng đến mô-đun Bluetooth thông minh và bộ điều khiển quản lý nhiệt.

Đợt triệu hồi lần này có 47.347 xe Land Cruiser Prado hybrid sản xuất tại Trung Quốc bị lỗi đường dẫn nhiên liệu.

55.477 xe Prado và Lexus GX 550h bị lỗi đường dẫn nhiên liệu

Hai mẫu SUV hạng sang hybrid của Toyota và Lexus cũng là tâm điểm trong đợt triệu hồi lần này với tổng 55.477 xe bị lỗi đường dẫn nhiên liệu. Gồm 47.347 xe Land Cruiser Prado hybrid sản xuất tại Trung Quốc và 8.130 xe Lexus GX 550h hybrid nhập khẩu. Các xe bị ảnh hưởng được sản xuất từ tháng 7/2024 - 10/2026.

Theo nhà Toyota, lực tác động từ bên ngoài có thể làm bật các chốt giữ khớp nối nhanh đường dẫn nhiên liệu, dẫn đến khả năng va đập làm bung đường dẫn nhiên liệu và gây rò rỉ. Không giống như các đợt thu hồi xe điện Toyota của GAC, chiến dịch này được thực hiện sau một cuộc điều tra lỗi do SAMR khởi xướng và phát hiện. Các đại lý sẽ kiểm tra các đầu nối, lắp đặt các tấm che bảo vệ và thay thế các cụm đường dẫn nhiên liệu bị ảnh hưởng nếu cần thiết.

Đợt thu hồi tại Trung Quốc diễn ra song song với các chiến dịch thu hồi Toyota Land Cruiser hybrid tại Bắc Mỹ với khoảng 106.000 xe tại Hoa Kỳ và 6.721 xe tại Canada với các lỗi tương tự.