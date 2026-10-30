Toyota triệu hồi 2.616 xe Hilux tại Việt Nam do lỗi phần mềm điều khiển hệ thống điện

Ngày 29/10, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương thông báo chương trình thu hồi xe Toyota Hilux do Công ty ô tô Toyota Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện.

Theo thông báo, chương trình áp dụng với 2.616 xe Hilux do Toyota Việt Nam nhập khẩu và phân phối tại thị trường trong nước. Các xe thuộc diện ảnh hưởng được sản xuất từ ngày 20/10/2025 đến 22/4/2026.

Ba phiên bản Hilux nằm trong diện triệu hồi

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, số xe bị ảnh hưởng gồm:

602 xe mã kiểu loại GUN226L-DTTHXU;

242 xe mã GUN236L-DTFLXU;

1.772 xe mã GUN236L-DTTMXU.

Tổng cộng có 2.616 xe thuộc chương trình thu hồi lần này. Chủ xe có thể tra cứu bằng số VIN trên hệ thống của Toyota Việt Nam.

Các xe Toyota Hilux thuộc diện ảnh hưởng được trang bị chức năng kéo dài thời gian chiếu sáng của đèn pha sau khi người điều khiển tắt khóa điện.

Tính năng này giúp duy trì ánh sáng trong một khoảng thời gian để hỗ trợ người dùng di chuyển sau khi rời khỏi xe, đặc biệt tại những khu vực thiếu sáng.

Tuy nhiên, do lỗi phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe, chức năng này có thể không được kích hoạt.

Khi đó, đèn pha sẽ tắt ngay sau khi khóa điện được tắt, thay vì tiếp tục chiếu sáng như thiết kế ban đầu.

Toyota Việt Nam cho biết khách hàng có xe thuộc diện ảnh hưởng có thể mang phương tiện đến tất cả các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng Toyota trên toàn quốc.

Thời gian kiểm tra và cập nhật phần mềm dự kiến khoảng 0,9 giờ cho mỗi xe.

Chương trình bắt đầu từ ngày 26/10/2026 và dự kiến kéo dài đến 26/10/2029.

Toàn bộ chi phí kiểm tra và khắc phục đối với xe thuộc diện triệu hồi được Toyota thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Xe nhập khẩu không chính hãng cũng có thể được hỗ trợ

Đối với những xe Toyota nhập khẩu không chính hãng nhưng thuộc diện triệu hồi theo công bố của Toyota Motor Corporation tại Nhật Bản, Toyota Việt Nam cho biết sẽ hỗ trợ chủ xe liên hệ với hãng để kiểm tra thông tin.

Sau khi nhận được xác nhận và đồng ý từ Toyota Motor Corporation, các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng Toyota và Lexus tại Việt Nam sẽ tiến hành sửa chữa miễn phí cho khách hàng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người sở hữu Toyota Hilux nên chủ động kiểm tra số VIN và sớm đưa xe thuộc diện ảnh hưởng tới cơ sở bảo hành, bảo dưỡng Toyota gần nhất để cập nhật phần mềm.

Khách hàng có thể liên hệ Toyota Việt Nam để được hỗ trợ.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đang tiếp tục giám sát việc triển khai chương trình nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.