Toyota tiêu 6,4 tỷ USD mỗi năm cho quá trình tự động hóa

Toyota ước tính việc hiện đại hóa các nhà máy có thể tiêu tốn khoảng 1.000 tỷ yen (6,4 tỷ USD) mỗi năm kể từ năm 2028, khi hãng đẩy nhanh triển khai công nghệ tự động hóa và robot. Khoản đầu tư này bao gồm Toyota, các công ty trong tập đoàn và những nhà cung cấp lớn.

Toyota từ lâu đã đầu tư vào lĩnh vực robot hình người. Vào năm 2017, tập đoàn đã ra mắt robot T-HR3, vốn có khả năng mô phỏng những chuyển động phức tạp của con người.

Khoảng 400.000 robot sẽ được triển khai để thúc đẩy tự động hóa tại các doanh nghiệp nói trên. Con số này bao gồm cả robot thay thế máy móc hiện hữu và các hệ thống lắp đặt mới, trong đó có robot truyền thống và robot hình người.

Các nhà sản xuất đang tăng cường ứng dụng robot nhằm cắt giảm chi phí, giải quyết những thách thức liên quan đến cơ sở hạ tầng nhà máy và tình trạng thiếu hụt lao động. Xu hướng này có thể mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho các hãng xe ngoài lĩnh vực sản xuất phương tiện.

Vào tháng 4/2026, Toyota đã ra mắt robot hình người Toyota CUE7 với chiều cao lên đến 2,2 m. Di chuyển trên 2 bánh xe, robot này có khả năng ném bóng rổ bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Toyota chưa xác nhận khoản đầu tư có chắc chắn được thực hiện hay không, cũng như thời gian chương trình sẽ tiếp tục trong bao lâu. Quy mô đầu tư tiềm năng liên quan đến nhiều lĩnh vực, bao gồm robot công nghiệp, logistics tự động và các công nghệ hỗ trợ con người phối hợp với robot trong nhà máy.

Các nhà sản xuất ôtô toàn cầu khác cũng đang tìm cách gia tăng ứng dụng robot hình người. Hyundai, tập đoàn sở hữu nhà sản xuất robot hình người Boston Dynamics, cho biết hãng có kế hoạch triển khai loại robot này tại nhà máy ở bang Georgia (Mỹ) từ năm 2028.

Không riêng gì Toyota, nhiều hãng xe truyền thống khác như Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai... cũng tích cực đầu tư vào lĩnh vực robot hình người nhằm giải quyết các thách thức về chi phí và nhân công tay nghề cao.

Với khoản đầu tư tiềm năng lên tới 6,4 tỷ USD mỗi năm, kế hoạch tự động hóa của Toyota cho thấy vai trò ngày càng lớn của robot trong hoạt động sản xuất ôtô, đồng thời mở rộng phạm vi phát triển công nghệ của các tập đoàn xe hơi sang lĩnh vực tự động hóa công nghiệp.