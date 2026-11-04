Video: Top 5 mẫu xe Toyota đáng mua nhất năm 2026.

Toyota tiếp tục giữ vị trí thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới trong báo cáo Best Global Brands mới nhất của Interbrand. Trong bảng xếp hạng năm 2026, hãng xe Nhật Bản đứng đầu ngành ôtô và xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng tổng thể, sau các thương hiệu như Apple, Microsoft, Google, Amazon, Samsung, Nvidia, Instagram và Coca-Cola.

Theo Interbrand, lần gần nhất Toyota không giữ vị trí thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới là vào năm 2003. Trong năm đó, vị trí này thuộc về thương hiệu xe sang Mercedes-Benz. Trong bảng xếp hạng năm nay, Mercedes-Benz đứng thứ 2 trong ngành ôtô và thứ 20 trên toàn cầu. Xếp ở vị trí thứ 3 trong ngành ôtô và 22 trên toàn cầu về giá trị thương hiệu là BMW.

Toyota tiếp tục là thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới năm 2026.

Hoàn thành nhóm 5 thương hiệu ôtô dẫn đầu về giá trị thương hiệu là Hyundai ở vị trí thứ 4 và Honda đứng thứ 5. Xét trên toàn cầu, hai thương hiệu này đứng thứ 29 và 45.

Trong khi đó, Tesla đứng tiếp theo, ở vị trí thứ 6 trong ngành ôtô và thứ 50 trên toàn cầu. Ferrari xếp thứ 7 trong ngành ôtô và thứ 51 trên toàn cầu. Đồng thời, Ferrari còn được đánh giá là một trong những thương hiệu tăng trưởng nổi bật nhất năm nay. Giá trị thương hiệu của Ferrari trong năm 2026 đã tăng 14,7%, đạt 17,7 tỷ USD. Hãng xe Ý cũng là một trong 4 cái tên ghi nhận giá trị thương hiệu tăng trưởng, bên cạnh Hyundai (+1,6%), Kia (+2,7%) và BYD (+4,5%).

Mercedes-Benz đứng thứ 2 trong ngành ôtô và thứ 20 trên toàn cầu. Xếp ở vị trí thứ 3 trong ngành ôtô và 22 trên toàn cầu về giá trị thương hiệu là BMW.

Xếp sau Ferrari là 3 thương hiệu thuộc Tập đoàn Volkswagen, gồm Audi (đứng thứ 8 trong ngành ôtô, thứ 65 trên toàn cầu), Porsche (đứng thứ 9 trong ngành ôtô, thứ 66 trên toàn cầu) và Volkswagen (đứng thứ 10 trong ngành ôtô, thứ 71 trên toàn cầu).

Chỉ có 13 thương hiệu ôtô lọt vào danh sách 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm nay. 3 vị trí cuối cùng trong nhóm thương hiệu ôtô lần lượt thuộc về Kia ở vị trí thứ 11 (thứ 87 trên toàn cầu), BYD ở vị trí thứ 12 (thứ 89 trên toàn cầu) và Nissan ở vị trí thứ 13 (thứ 100 trên toàn cầu).

Top 10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới năm 2026.

Trong năm 2025, Hyundai đứng thứ 6 trong ngành ôtô và thứ 32 trên toàn cầu. Như vậy, hãng đã tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng ngành ôtô và 3 bậc trong bảng xếp hạng tổng thể năm nay. Hyundai đã trở thành một trong bốn thương hiệu cải thiện thứ hạng. Ferrari cũng nằm trong nhóm này khi tăng từ vị trí thứ 10 trong ngành ôtô và thứ 62 trên toàn cầu vào năm ngoái. Trong khi đó, Kia chỉ cải thiện thứ hạng tổng thể, từ vị trí thứ 89 của năm trước. BYD tăng một bậc trong ngành ôtô, từ vị trí thứ 13 lên thứ 12, đồng thời cải thiện đáng kể thứ hạng tổng thể từ vị trí thứ 97 của năm ngoái.

Phương pháp xác định giá trị thương hiệu của Interbrand bao gồm phân tích tài chính (chuyển đổi kết quả kinh doanh hiện tại và dự báo trong tương lai thành giá trị hiện tại ròng); vai trò của thương hiệu (mức độ ảnh hưởng của thương hiệu đến lựa chọn của khách hàng); sức mạnh thương hiệu (hiệu quả hoạt động của thương hiệu so với các đối thủ cạnh tranh); cũng như hoạt động quản trị thương hiệu (những trải nghiệm đáp ứng nhu cầu và giá trị cốt lõi của con người).