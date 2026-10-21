Toyota thu hồi 105.794 xe tại Mỹ do nguy cơ hỏa hoạn

Logo Toyota trên một chiếc Land Cruiser tại triển lãm ô tô "AutoMobility LA" ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ, ngày 20/11/2025. Nguồn: Reuters.

Cụ thể, theo NHTSA, đợt thu hồi áp dụng cho một số mẫu xe Toyota Land Cruiser Hybrid đời 2024-2027. Nguyên nhân thu hồi xuất phát từ các vấn đề tại điểm kết nối ống dẫn nhiên liệu gần bình chứa nhiên liệu. Sự cố này có thể làm ống bị bung ra, gây rò rỉ nhiên liệu và làm tăng nguy cơ hỏa hoạn.

NHTSA cho biết, để khắc phục vấn đề, các đại lý sẽ lắp đặt thêm một kẹp bổ sung hoặc thay thế ống dẫn nhiên liệu bằng nhựa miễn phí cho khách hàng.

Theo Reuters, Toyota dự kiến sẽ gửi thư thông báo đến các chủ sở hữu xe bị ảnh hưởng bắt đầu từ ngày 29/11/2026.