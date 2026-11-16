Toyota thay đổi chiến lược, tìm cách giành lại thị phần tại Trung Quốc

Logo của Logo của Toyota Motor Corp. Ảnh: TTXVN

Hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới mới đây đã nâng dự báo lợi nhuận ròng cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027 trong bối cảnh hãng và các thương hiệu nước ngoài đang phải vật lộn để cạnh tranh với các nhà sản xuất nội địa tại thị trường Trung Quốc. Toyota tin rằng thị phần của họ đã ngừng giảm và đang hướng tới việc đảo ngược tình thế.

Ông Yoichi Miyazaki, Phó Chủ tịch điều hành Toyota cho biết trong một cuộc họp báo công bố kết quả kinh doanh, đề cập đến các mẫu xe điện chạy hoàn toàn bằng pin: “Hiện tại chúng tôi đang ở giai đoạn có thể giành lại thị phần bằng cách tung ra các mẫu xe điện chạy hoàn toàn bằng pin (xe chạy điện) được phát triển chung với các đối tác”.

Toyota phát triển các dòng xe dành cho thị trường Trung Quốc chủ yếu thông qua các liên doanh với Tập đoàn Ô tô Quảng Châu và Tập đoàn FAW Trung Quốc.

Theo ông Miyazaki, Toyota sẽ mua phụ tùng từ các nhà cung cấp “bất kể quốc tịch hay tập đoàn liên kết của họ”, miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của hãng xe về chất lượng, năng lực và chi phí.

Ông cho biết thêm, Toyota cũng sẽ cho ra mắt các mẫu xe mới được phát triển “cùng với Trung Quốc, dành cho Trung Quốc” nhằm mục đích “đảo ngược” xu hướng mất thị phần.

Những phát biểu này nêu bật sự thay đổi trong chiến lược của Toyota, hãng vốn truyền thống dựa vào mạng lưới các nhà cung cấp phụ tùng ô tô liên kết của Nhật Bản, được gọi là “Keiretsu”, để sản xuất các bộ phận có chất lượng đồng nhất trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, các mô hình này đang chịu áp lực ngày càng tăng khi Toyota phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, những hãng sản xuất phụ tùng nhanh hơn và chi phí thấp hơn nhiều.

Trao đổi với Nikkei Asia, một nhà cung cấp của Toyota cho biết, hãng xe này gần đây đã bắt đầu sử dụng giá thành phụ tùng của các đối thủ Trung Quốc làm “tiêu chuẩn” khi quyết định có nên sử dụng một linh kiện nào đó hay không, gây áp lực lên các nhà cung cấp hiện tại phải giảm giá để cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc.

Ông Miyazaki cho biết, các nhà cung ứng Nhật Bản hiện chiếm từ 40% đến 50% số linh kiện trong một mẫu xe đang được phát triển tại Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 10% ở mẫu xe đầu tiên. Ông nhấn mạnh rằng các nhà cung ứng Nhật Bản đang “không ngừng cải tiến và thích ứng” để đáp ứng yêu cầu về chi phí của thị trường Trung Quốc.

Doanh số bán hàng của Toyota tại Trung Quốc đã giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 684.903 xe trong giai đoạn từ tháng 4 - 9, mức thấp nhất kể từ năm 2017 .

Ngay cả trong bối cảnh thị trường Trung Quốc ảm đạm, Toyota vẫn nâng dự báo lợi nhuận ròng cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm sau lên 3.570 tỷ yên (22,6 tỷ USD). Doanh số bán xe lai hybrid mạnh mẽ và đồng yên yếu hơn đã giúp bù đắp cho nhu cầu ảm đạm tại Trung Quốc.

Hãng sản xuất ô tô khổng lồ này cũng điều chỉnh dự báo doanh thu thuần cả năm lên 53.500 tỷ yen, tăng 5,6% so với năm trước, và dự báo lợi nhuận hoạt động lên 3.900 tỷ yên, tăng 3,6%.

Việc phân bổ doanh số bán hàng đa dạng về mặt địa lý của Toyota đã giúp giảm thiểu tác động của sự suy thoái tại Trung Quốc.

Trung Quốc chiếm khoảng 17% doanh số toàn cầu của Toyota vào năm 2025, so với hơn 30% doanh số xe du lịch của Tập đoàn Volkswagen, giúp Toyota ít bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái của thị trường.