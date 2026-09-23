Toyota tham gia cuộc đua xe điện tầm xa với giải pháp riêng

Toyota chuẩn bị giới thiệu mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) đầu tiên tại thị trường Trung Quốc vào mùa xuân năm 2027, nhằm cạnh tranh hiệu quả trong bối cảnh thị trường xe điện tại đây đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt và cuộc chiến giá cả ngày càng khốc liệt.

Toyota bZ7. Ảnh: Toyota

EREV tận dụng nguồn pin và phần mềm địa phương, tương tự như mẫu SUV điện bZ3X đang được ưa chuộng tại đây với gần 90% linh kiện được cung cấp từ Trung Quốc.

EREV là loại xe kết hợp động cơ xăng nhỏ với hệ truyền động điện, cho phép động cơ xăng sạc pin khi mức năng lượng thấp, từ đó kéo dài quãng đường di chuyển mà vẫn chủ yếu vận hành bằng điện. Đây được xem là giải pháp trung gian giữa xe điện thuần túy (BEV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV).

Toyota đánh giá EREV là chiến lược phù hợp để tránh cuộc chiến giảm giá khốc liệt trên thị trường xe điện Trung Quốc, nơi các thương hiệu nội địa đang chiếm ưu thế với mức giá rất cạnh tranh.

Mục tiêu sản xuất của Toyota cho dòng xe này là 200.000 chiếc vào năm 2027 và tăng lên 400.000 chiếc trong năm 2028, thể hiện tham vọng mở rộng nhanh chóng tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới.

Động thái này phản ánh sự chuyển dịch chiến lược của Toyota từ các dòng xe hybrid truyền thống sang các mẫu xe điện hóa nhiều hơn, nhằm thích ứng với các chính sách khuyến khích và xu hướng cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành ô tô toàn cầu.

Việc tận dụng công nghệ và nguồn cung ứng tại Trung Quốc cũng cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vào chuỗi cung ứng và công nghệ Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện.

Toyota kỳ vọng rằng việc áp dụng công nghệ EREV sẽ giúp hãng duy trì vị thế cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong bối cảnh thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng và biến động.