Toyota tăng dự báo lợi nhuận 15% nhờ xe hybrid hút khách Mỹ

Một trạm xăng tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Giá xăng tăng cao tại Mỹ đang thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang sử dụng xe hybrid, giúp nhà sản xuất ô tô Toyota Motor đạt mức lợi nhuận vượt dự báo.

Toyota cho biết dự báo lợi nhuận hoạt động cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027 sẽ đạt 24,7 tỷ USD, tăng 15% so với dự báo trước đó. Toyota cũng báo cáo lợi nhuận gia tăng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 nhờ doanh số bán xe hybrid tăng trưởng mạnh tại Mỹ.

Kết quả kinh doanh khả quan đã đẩy giá cổ phiếu Toyota tại thị trường Tokyo tăng hơn 16% trong ngày 5/11, đánh dấu mức tăng trong ngày lớn nhất của doanh nghiệp này trong gần 40 năm qua.

Mức lợi nhuận mạnh mẽ của Toyota khẳng định quyết định đầu tư vào xe hybrid đang phát huy hiệu quả, khi giá xăng tăng cao do xung đột tại Trung Đông đẩy người lái xe Mỹ tìm kiếm các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu thay vì xe điện hoàn toàn.

Trong quý III, tổng doanh số bán xe hybrid tại Mỹ đã tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trái lại, doanh số xe điện sụt giảm 40% do việc chính quyền Tổng thống Donald Trump bãi bỏ các khoản miễn giảm thuế liên bang tiếp tục làm suy giảm nhu cầu.

Đánh giá về thị trường Mỹ, chuyên gia nghiên cứu cấp cao Sanshiro Fukao của Viện Nghiên cứu Itochu cho biết lượng xe hybrid tồn kho hiện cực kỳ khan hiếm và bán rất chạy ngay cả khi không giảm giá. Ông Sanshiro Fukao nhấn mạnh đây là động lực lớn nhất đằng sau lợi nhuận tăng vọt của Toyota.

Toyota Yaris Cross Hybrid

Ngày 5/11, Toyota thông báo đã bán được 2,36 triệu xe hybrid trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận từ mảng này cũng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng yen, giúp gia tăng giá trị doanh thu quy đổi từ nước ngoài.

Đầu những năm 2020, khi phần lớn ngành công nghiệp ô tô nhanh chóng chuyển hướng tập trung vào xe điện, Toyota vẫn kiên định với dự đoán nhu cầu xe hybrid sẽ bền vững. Vào thời điểm đó, các đối thủ cạnh tranh như Honda Motor đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư khi cam kết loại bỏ hoàn toàn động cơ chạy xăng vào năm 2040.

Hiện tại, sự dịch chuyển của thị trường đã khiến nhiều hãng xe gặp khó khăn. Tháng 5, Honda ghi nhận khoản lỗ ròng hàng năm đầu tiên trong lịch sử 7 thập kỷ sau khi gánh hàng tỷ USD chi phí tái cơ cấu chiến lược xe điện. Đến tháng 9, Volkswagen thông báo sẽ cắt giảm khoảng 50.000 việc làm do chi phí liên quan đến xe điện và sự cạnh tranh gia tăng tại Trung Quốc.

Mặc dù vậy, Toyota không hoàn toàn miễn nhiễm với những thách thức chung của ngành khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tràn ngập thị trường toàn cầu bằng xe điện giá rẻ. Doanh số của Toyota tại Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 đã giảm 25%, xuống mức thấp nhất trong gần một thập kỷ.

Chuyên gia Sanshiro Fukao lưu ý thành công hiện tại của Toyota có thể chỉ mang tính ngắn hạn. Việc đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ có thể thúc đẩy lại các chính sách hỗ trợ xe điện, tạo ra thách thức lớn cho các hãng xe Nhật Bản khi thị trường quay lại cạnh tranh ở mảng xe điện chạy pin.