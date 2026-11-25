Hãng xe Toyota vừa công bố phiên bản Sienna 2027 tại thị trường Mỹ. Thay vì thay đổi thiết kế tổng thể, hãng xe Nhật tập trung cải tiến hệ truyền động, khả năng vận hành và công nghệ bên trong cabin. Đây là đợt nâng cấp đáng chú ý của mẫu MPV sau khi thế hệ hiện tại ra mắt từ năm 2020.

Toyota Sienna 2027 tiếp tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ để giữ vị trí xe hybrid tự sạc tiết kiệm nhiên liệu nhất trong phân khúc. Mẫu xe gia đình này vẫn giữ nguyên thiết kế ngoại thất và nội thất, nhưng được trang bị hệ thống hybrid thế hệ thứ sáu của Toyota. Bên cạnh đó là các trang bị tiêu chuẩn cải tiến, nâng cấp khung gầm và gói công nghệ an toàn tiên tiến hơn.

Điểm nhấn của Toyota Sienna phiên bản 2027 nằm ở hệ truyền động. Hệ thống này bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L được tinh chỉnh, các mô-tơ điện mới sử dụng chất bán dẫn silicon carbide, bộ biến tần tích hợp trong cụm hộp số nhỏ gọn, dung dịch bôi trơn có ma sát thấp hơn và bộ pin lithium-ion mới với dung lượng 1,15 kWh.

Tổng công suất của hệ truyền động hybrid tự sạc trên mẫu MPV cỡ lớn Toyota Sienna 2027 nâng cấp hiện nay đã tăng thêm 6 mã lực, đạt 251 mã lực trong khi mô-men xoắn cực đại vẫn giữ nguyên ở mức 239 Nm.

Những thay đổi kể trên giúp cải thiện khả năng vận hành của xe. Toyota Sienna 2027 có thể tăng tốc từ 0-97 km/h trong 7,5 giây với phiên bản dẫn động cầu trước FWD và 7,6 giây với phiên bản dẫn động 4 bánh AWD, nhanh hơn tối đa 0,4 giây so với trước.

Quan trọng hơn, mẫu MPV này còn cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu với mức trung bình theo ước tính của Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đạt 6,36 lít/100 km. Theo Toyota, khả năng tiết kiệm xăng được thể hiện rõ hơn trong điều kiện di chuyển trong đô thị khi mức tiêu thụ đạt 6,03 lít/100 km.

Hệ thống hybrid không phải là bộ phận duy nhất được thay đổi bên dưới thân xe. Các kỹ sư Toyota còn điều chỉnh hệ thống lái của Sienna, hứa hẹn mang lại cảm giác lái trực tiếp hơn, giảm lực đánh lái ở tốc độ thấp và cải thiện độ ổn định khi chạy trên đường cao tốc.

Ngoài ra, mẫu MPV này cũng được trang bị hệ thống phanh điều khiển điện tử mới lấy từ Toyota RAV4 nhằm cải thiện cảm giác và phản ứng phanh. Công nghệ này kết hợp với hệ thống kiểm soát tư thế phanh giúp giảm hiện tượng nghiêng thân xe.

Bên trong khoang lái, toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hai màn hình 12,3 inch tiêu chuẩn. Đây là trang bị chỉ dành cho phiên bản cao cấp của Toyota Sienna đời cũ. Hệ thống này có thể kết hợp với màn hình cảm ứng 12,9 inch lớn hơn dành cho hàng ghế sau. Phần mềm Arene hỗ trợ cập nhật qua mạng (OTA) trong khi mặt táp-lô được bổ sung vật liệu cách âm.

Sienna cũng có thêm camera hành trình tích hợp, đèn LED trong nội thất và gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 4.0 mới nhất với cảm biến nâng cấp cùng các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) hiện đại hơn. Bên cạnh khoang lái kỹ thuật số, trang bị tiêu chuẩn của Toyota Sienna 2027 cũng được cải thiện trên toàn bộ danh mục phiên bản.

Bản LE tiêu chuẩn có thêm cửa cốp đóng/mở rảnh tay trong khi bản XLE được trang bị ghế hành khách phía trước chỉnh điện 8 hướng. Bản Woodland Edition có camera toàn cảnh 360 độ. Cuối cùng là phiên bản thể thao XSE được bổ sung một số trang bị từ bản Limited đã bị khai tử như ghế trước thông gió, tích hợp nhớ vị trí, đệm đỡ chân và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD...

Trong khi đó, thay đổi duy nhất ở ngoại thất là việc bổ sung màu sơn xám ánh xanh Storm Cloud và loại bỏ màu xanh lá Cypress cũ. Toyota Sienna 2027 sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào đầu năm 2027 trong khi giá bán chưa được công bố. Phiên bản năm 2026 hiện có giá khởi điểm 42.915 USD, đã bao gồm phí vận chuyển và giao xe .

Video: Giới thiệu mẫu xe MPV cỡ lớn Toyota Sienna thế hệ mới.