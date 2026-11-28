Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026 diễn ra từ ngày 27/11 đến 6/12, đại diện liên doanh GAC Toyota đã xác nhận Highlander 9X sẽ là mẫu xe EREV đầu tiên trong lịch sử của thương hiệu Nhật Bản.

Sau khi Highlander 9X ra mắt, Toyota sẽ chính thức sở hữu danh mục sản phẩm với đa dạng loại hình điện hoá, từ thuần điện (BEV), hybrid sạc ngoài (PHEV), hybrid (HEV) và pin nhiên liệu (FCEV).

Toyota Highlander 9X 2027 là mẫu xe được phát triển với sự hợp tác cùng Huawei và CATL. Trong đó, CATL bắt tay cùng Toyota phát triển bộ pin, còn Huawei cung cấp hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS) và buồng lái thông minh.

Toyota Highlander 9X sẽ là mẫu xe EREV đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản - Ảnh: Toyota

Các thông số chi tiết về pin và hệ truyền động vẫn chưa được GAC Toyota công bố. Tuy nhiên, giới truyền thông Trung Quốc cho biết, Toyota Highlander 9X sở hữu tầm hoạt động vượt ngưỡng 1.000 km với pin và bình xăng đầy, theo chu trình thử nghiệm CLTC.

EREV (còn có một tên gọi nữa là REEV) là loại hình truyền động điện hoá với vai trò dẫn động hoàn toàn do motor điện đảm nhận, trong khi động cơ xăng chỉ sắm vai phát điện. Khi dung lượng pin xuống thấp, máy xăng sẽ sạc lại pin để mở rộng quãng đường di chuyển.

Kế hoạch hợp tác với Huawei và CATL để phát triển mẫu xe Highlander 9X đã được GAC Toyota công bố từ hồi tháng 6/2025. Cùng với Highlander 9X, hệ truyền động EREV cũng được áp dụng trên mẫu MPV cỡ lớn cao cấp Sienna thế hệ mới. Sau khi Highlander 9X và Sienna thế hệ mới ra mắt, liên doanh GAC Toyota đặt mục tiêu nâng tỷ lệ xe năng lượng mới của hãng lên 80% vào năm 2030.

Tờ Nikkei của Nhật Bản cho biết, Toyota đã lên kế hoạch sản xuất khoảng 200.000 xe EREV chỉ riêng tại thị trường Trung Quốc trong năm 2027, sau đó dự kiến đạt khoảng 400.000 chiếc vào năm 2028.

Các thông số chi tiết và giá bán lẻ dự kiến của Toyota Highlander 9X 2027 hiện vẫn chưa được tiết lộ.