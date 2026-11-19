Toyota Raize 1.0 Turbo, mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đang có giá niêm yết từ 510 đến 522 triệu đồng tùy màu sơn. Giá lăn bánh tạm tính trong tháng 11/2026 dao động từ 563 đến 600 triệu đồng tùy khu vực đăng ký. Xe chỉ có một phiên bản, trang bị động cơ tăng áp 1.0L công suất 98 hp, 6 túi khí và màn hình giải trí 9 inch.

Raize tại Việt Nam: SUV cỡ A+ đầu tiên của Toyota

Toyota Raize ra mắt lần đầu tại thị trường Nhật Bản vào tháng 11/2019 và tạo nên cơn sốt với doanh số kỷ lục, thậm chí vượt kỳ vọng của hãng. Ngày 04/11/2021, mẫu xe này chính thức được giới thiệu tại Việt Nam.

Đây là mẫu xe gầm cao cỡ A+ đầu tiên của Toyota, cạnh tranh với KIA Sonet và Hyundai Venue. Raize cũng là mẫu xe đầu tiên của hãng tại Việt Nam dùng động cơ Turbo và có nhiều trang bị vượt tầm phân khúc.

Xe có hai nhóm màu sơn ngoại thất. Nhóm một tông gồm 3 màu: Trắng ngọc trai, Đen và Đỏ. Nhóm hai tông gồm 5 màu: Trắng ngọc trai/Đen, Trắng/Đen, Ngọc Lam/Đen, Vàng/Đen và Đỏ/Đen.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Giá niêm yết thay đổi theo màu sơn, chênh lệch tối đa 12 triệu đồng. Ở bảng dưới, cột ưu đãi trong nguồn không ghi chương trình cụ thể.

Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo. Mức này chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật chính

Ngoại hình góc cạnh trên nền tảng DNGA-A

Raize được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA-A của Daihatsu. Tổng thể xe mang phong cách thể thao, năng động với kích thước 4.030 x 1.710 x 1.605 mm và chiều dài cơ sở 2.525 mm.

Đầu xe có các đường nét góc cạnh. Lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù và cản trước sơn đen. Cụm đèn pha LED chia 4 khoang, còn đèn định vị và đèn ban ngày được hạ thấp xuống phía dưới.

Thân xe nổi bật với bộ mâm 17 inch thiết kế lốc xoáy. Nóc và gương sơn đen đi cùng các đường gân dập nổi, tăng vẻ thể thao cho chiếc SUV.

Ở phía sau, cặp đèn hậu LED được nối liền bằng thanh ngang màu đen bóng. Xe có camera lùi, cảm biến lùi và cánh hướng gió trên cao tích hợp đèn phanh LED.

Cabin rộng rãi, màn hình kỹ thuật số 7 inch

Khoang nội thất của Raize được đánh giá rộng rãi, thoải mái, thuộc nhóm tốt nhất phân khúc cả về khoang hành khách lẫn hành lý. Nhiều ngăn chứa đồ nhỏ được bố trí trong cabin.

Vô-lăng 3 chấu bọc da, tích hợp lẫy chuyển số. Các chi tiết nhựa bạc và đường chỉ khâu trắng tạo điểm nhấn thể thao cho khu vực cầm lái.

Sau vô-lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, được đánh giá thuộc hàng lớn nhất phân khúc. Màn hình có 4 lựa chọn hiển thị và cho phép tùy chỉnh thông tin như nhắc lịch bảo dưỡng. Theo nguồn tin, ngay cả một số mẫu xe cỡ B cũng chưa có trang bị này.

Ghế bọc da pha nỉ, chỉnh cơ hoàn toàn và có bệ tì tay phía trước, nhưng hàng ghế sau không có. Hàng ghế sau có khoảng trống trần và chỗ để chân rộng rãi, độ ngả ghế giúp thoải mái trên hành trình dài. Khi gập hàng ghế thứ hai, thể tích khoang hành lý tăng từ 369 lít lên gần 1.200 lít.

Điểm nhấn lớn nhất là màn hình giải trí 9 inch đặt nổi trên táp-lô trung tâm. Màn hình hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đồng thời hiển thị hình ảnh camera lùi và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Ngoài ra, xe có điều hòa tự động, cần số kiểu mới, khởi động bằng nút bấm, kính một chạm phía người lái, chìa khóa thông minh và hệ thống 6 loa.

Máy 1.0 Turbo và khoảng sáng gầm 200 mm

Raize dùng động cơ 1.0L Turbo cho công suất cực đại 98 hp tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm trong dải 2.400-4.000 vòng/phút. Theo nguồn tin, cỗ máy tăng áp cho lực kéo tốt hơn động cơ 1.5L hút khí tự nhiên ở dải tốc độ thấp, giúp xe tăng tốc nhanh nhạy.

Động cơ đi cùng hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT, lẫy chuyển số và chế độ lái Power. Xe dẫn động cầu trước (FWD).

Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 5,6 lít/100 km đường hỗn hợp. Con số này là 4,8 lít/100 km ngoài đô thị và tăng lên 7,0 lít/100 km trong đô thị.

Khung gầm mới, hệ thống treo và khoảng sáng gầm 200 mm giúp xe di chuyển trên nhiều loại địa hình. Treo trước MacPherson, treo sau thanh xoắn; phanh trước là đĩa thông gió, phanh sau là tang trống.

Gói an toàn với 6 túi khí và cảnh báo điểm mù

Raize được trang bị 6 túi khí cùng các hệ thống hỗ trợ cơ bản: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Bên cạnh đó, xe có camera lùi, 4 cảm biến va chạm trước và sau, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Xe cũng có móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix.

Nhận định: dễ tiếp cận nhưng có điểm trừ khi đi phố

Theo đánh giá trong nguồn, ưu điểm của Raize gồm giá bán dễ tiếp cận, nội thất rộng rãi với trần xe cao và nhiều trang bị phù hợp với người mới lái hoặc phụ nữ.

Ở chiều ngược lại, xe có hệ thống giảm xóc hơi cứng. Động cơ tăng áp cũng tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn khi đi trong phố, với mức công bố 7,0 lít/100 km so với 5,6 lít/100 km ở chu trình hỗn hợp.

Nhìn chung, với mức giá lăn bánh tạm tính từ 563 triệu đồng, Raize hướng đến khách hàng cần một chiếc SUV đô thị cỡ nhỏ có không gian cabin rộng và trang bị an toàn đầy đủ. Người mua nên tham khảo thêm chính sách khuyến mại tại đại lý, vì bảng giá trên chưa tính khoản này.