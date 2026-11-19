Toyota Raize, mẫu SUV đô thị cỡ A+ nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, hiện được phân phối tại Việt Nam với một phiên bản duy nhất là 1.0 Turbo. Giá niêm yết trong tháng 11/2026 dao động từ 510 đến 522 triệu đồng tùy màu sơn. Giá lăn bánh tạm tính từ 563 triệu đồng tại các tỉnh, thành phố khác và lên tới 600 triệu đồng tại Hà Nội.

Xe ra mắt thị trường Việt Nam ngày 04/11/2021, là mẫu gầm cao cỡ A+ đầu tiên của Toyota và cạnh tranh với KIA Sonet, Hyundai Venue. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của hãng tại Việt Nam dùng động cơ tăng áp (Turbo) và có nhiều trang bị vượt tầm phân khúc. Trước đó, Raize ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 11/2019 và tạo nên cơn sốt với doanh số kỷ lục, vượt kỳ vọng của hãng.

Bảng giá Toyota Raize: chênh lệch theo màu sơn và khu vực đăng ký

Raize có hai nhóm tùy chọn màu ngoại thất. Nhóm một tông màu gồm 3 màu: trắng ngọc trai, đen và đỏ. Nhóm hai tông màu gồm 5 màu: trắng ngọc trai/đen, trắng/đen, ngọc lam/đen, vàng/đen và đỏ/đen. Mức giá khác nhau theo từng nhóm màu.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Ngoại hình thể thao trên nền tảng DNGA-A

Raize được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA-A của Daihatsu, thuộc tập đoàn Toyota. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.030 x 1.710 x 1.605 mm, chiều dài cơ sở 2.525 mm và khoảng sáng gầm 200 mm.

Đầu xe có các đường nét góc cạnh, lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù và cản trước sơn đen. Cụm đèn pha LED chia 4 khoang, trong khi đèn định vị và đèn ban ngày được hạ thấp xuống phía dưới. Thân xe nổi bật với mâm 17 inch thiết kế lốc xoáy, nóc và gương sơn đen cùng các đường gân dập nổi.

Ở phía sau, cặp đèn hậu LED được nối với nhau bằng thanh ngang màu đen bóng. Xe có cánh hướng gió trên cao tích hợp đèn phanh LED, cùng cảm biến và camera lùi.

Cabin rộng rãi, màn hình kỹ thuật số 7 inch

Khoang nội thất của Raize được đánh giá rộng rãi và thoải mái, thuộc nhóm hàng đầu phân khúc cho cả khoang hành khách lẫn hành lý. Nhiều hộc chứa đồ nhỏ được bố trí rải rác trong cabin. Vô-lăng 3 chấu bọc da, tích hợp lẫy chuyển số. Nhiều chi tiết nhựa bạc và đường chỉ khâu trắng tạo điểm nhấn thể thao cho khu vực cầm lái.

Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, lớn nhất phân khúc, có 4 lựa chọn hiển thị và cho phép tùy chỉnh thông tin như nhắc lịch bảo dưỡng, sinh nhật. Trang bị này được đánh giá cao vì một số mẫu xe cỡ B cũng chưa có.

Ghế bọc da pha nỉ, chỉnh cơ hoàn toàn. Hàng ghế trước có bệ tì tay nhưng hàng sau thì không. Bù lại, hàng ghế sau có khoảng trống trần và không gian để chân rộng rãi, độ ngả ghế phù hợp cho hành trình dài. Khi gập hàng ghế thứ hai, thể tích khoang hành lý tăng từ 369 lít lên gần 1.200 lít.

Điểm nhấn lớn nhất trong cabin là màn hình giải trí 9 inch đặt nổi ở trung tâm táp-lô, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đồng thời hiển thị camera lùi và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Ngoài ra, xe còn có điều hòa tự động, cần số kiểu mới, khởi động bằng nút bấm, kính một chạm bên ghế lái, chìa khóa thông minh và hệ thống âm thanh 6 loa.

Động cơ 1.0 Turbo và hộp số D-CVT

Raize dùng động cơ xăng 1.0 Turbo dung tích 998 cc, công suất cực đại 98 hp tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm trong dải 2.400–4.000 vòng/phút. Theo nguồn tin, động cơ tăng áp cho lực kéo tốt hơn động cơ 1.5L hút khí tự nhiên ở dải tốc độ thấp, giúp xe tăng tốc nhanh nhạy.

Xe dẫn động cầu trước, đi cùng hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT mới, có lẫy chuyển số và chế độ lái Power. Hệ thống treo gồm MacPherson phía trước, thanh xoắn phía sau; phanh trước là đĩa thông gió, phanh sau là tang trống.

Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố là 5,6 lít/100 km ở đường hỗn hợp, 7,0 lít/100 km trong đô thị và 4,8 lít/100 km ngoài đô thị. Bình nhiên liệu có dung tích 36 lít.

Gói an toàn 6 túi khí và cảnh báo điểm mù

Raize có 6 túi khí cùng các hệ thống ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe còn có camera lùi, 4 cảm biến va chạm phía trước và phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và móc ghế an toàn trẻ em Isofix.

Thông số kỹ thuật chính

Nhận định: giá dễ tiếp cận, đánh đổi ở độ êm và mức tiêu hao trong phố

Về ưu điểm, Raize có giá bán dễ tiếp cận, nội thất rộng rãi với trần xe cao và nhiều trang bị phù hợp với người mới lái, đặc biệt là phái nữ. Ở chiều ngược lại, hệ thống giảm xóc hơi cứng, còn động cơ tăng áp tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn khi đi trong phố, với mức công bố 7,0 lít/100 km.

Nhìn chung, với mức giá lăn bánh tạm tính 563–600 triệu đồng, Raize hướng tới nhóm khách hàng cần mẫu SUV cỡ nhỏ có không gian sử dụng tốt và danh sách trang bị an toàn đầy đủ. Người mua nên tham khảo thêm chương trình khuyến mại tại đại lý, vì giá lăn bánh nêu trên chưa tính các ưu đãi này.