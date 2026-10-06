Toyota ra mắt xe buýt pin nhiên liệu hydro Sora thế hệ mới

Biểu tượng hãng Toyota ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Toyota Motor ngày 5/10 cho biết sẽ tung ra phiên bản mới của mẫu xe buýt pin nhiên liệu hydro Sora, với tầm hoạt động hơn 300km, dài hơn khoảng 100km so với thế hệ đầu tiên.

Mẫu xe mới được Toyota và Isuzu Motors phối hợp phát triển, kết hợp nền tảng xe buýt của Isuzu với hệ thống pin nhiên liệu của Toyota.

Toyota bắt đầu bán Sora từ năm 2018. Trong lần nâng cấp này, hãng tập trung cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng, độ an toàn và khả năng vận hành thực tế của xe buýt tuyến cố định.

Nhờ kết hợp hệ thống pin nhiên liệu với bộ pin dung lượng lớn, Sora thế hệ mới có tầm hoạt động hơn 300km dù tổng dung tích các bình hydro giảm khoảng 20% so với thế hệ đầu tiên.

Toyota cũng trang bị cho mẫu xe mới cụm pin nhiên liệu nhỏ gọn dành cho xe thương mại, với công suất và độ bền được nâng cao, giúp xe vận hành ổn định hơn. Hãng đồng thời phát triển bình hydro dung lượng lớn mới và bố trí hệ thống pin nhiên liệu cùng các bình chứa hydro trên nóc xe, qua đó tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, bảo dưỡng của các doanh nghiệp vận tải.

Sora mới được bổ sung nhiều trang bị an toàn. Hệ thống dừng xe khẩn cấp EDSS kết hợp với thiết bị theo dõi tình trạng tài xế DSM có thể phát hiện khi người lái gặp vấn đề, sau đó tự động giảm tốc, dừng xe và kích hoạt phanh đỗ. Hệ thống này cũng giúp giữ xe an toàn sau khi dừng trên đường dốc.

Xe còn được trang bị hệ thống giám sát điểm mù phía trước, có khả năng phát hiện người đi bộ và xe đạp phía trước để cảnh báo tài xế. Đây là một trong những trang bị nhằm giảm nguy cơ va chạm trong điều kiện xe buýt thường xuyên hoạt động tại các khu vực đông người và có mật độ giao thông cao.

Không gian hành khách cũng được cải tiến theo hướng thuận tiện hơn cho nhiều nhóm người sử dụng. Sàn xe được thiết kế phẳng hoàn toàn, không có bậc, giúp người sử dụng xe lăn hoặc xe đẩy di chuyển dễ dàng hơn.

Toyota cũng cung cấp tùy chọn hệ thống cố định xe lăn bằng một thao tác, giúp hành khách lên xuống xe thuận tiện hơn và hỗ trợ tài xế cố định xe lăn nhanh chóng.

Sora mới có bốn cấu hình bố trí ghế, gồm hai phiên bản dành cho tuyến nội đô và hai phiên bản dành cho tuyến ngoại ô. Xe có thể nạp đầy hydro trong khoảng 10 phút và đáp ứng tiêu chuẩn nạp hydro tốc độ cao mới. Khi các trạm nạp tương thích được đưa vào sử dụng, thời gian nạp có thể giảm khoảng một nửa.

Ngoài chức năng vận tải hành khách, xe còn có thể kết nối với thiết bị cấp điện bên ngoài để sử dụng như một nguồn điện khẩn cấp khi xảy ra thiên tai.

Cùng ngày, Isuzu cho biết sẽ bắt đầu bán mẫu Erga FCV, mẫu xe buýt pin nhiên liệu đầu tiên của hãng. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Utsunomiya của J-Bus, liên doanh giữa Isuzu và Hino Motors. Cấu trúc cơ bản của Erga FCV gần như tương đồng với Sora thế hệ mới.

Toyota cho biết hãng đang hợp tác với nhiều đối tác trong các khâu sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và sử dụng hydro. Trong thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp để mở rộng việc sử dụng các phương tiện chạy bằng hydro./.