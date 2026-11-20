Hãng xe Nhật Bản cho biết, mẫu bán tải Corolla Deck sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid, đồng thời chỉ dành riêng cho các thị trường khu vực Mỹ Latin và vùng Caribe.

Thông tin về mẫu xe bán tải hoàn toàn mới được đưa ra tại lễ khánh thành nhà máy thứ hai của Toyota tại Sorocaba, bang São Paulo, có tên gọi Sorocaba 2, Brazil.

Xe bán tải Corolla Deck trưng bày tại sự kiện khánh thành nhà máy ở Brazil - Ảnh: Motor1

Đây cũng sẽ là nhà máy phụ trách sản xuất mẫu xe Corolla Deck cung cấp cho thị trường Brazil và xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực. Corolla Deck cũng là mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại nhà máy mới của Toyota ở xứ sở Samba.

Theo Motor1, những công bố về Corolla Deck đã chính thức đóng lại những đồn đoán trước đó về việc Toyota sẽ tham gia vào phân khúc ô tô bán tải cỡ nhỏ. Mẫu xe sẽ cạnh tranh cùng một số đối thủ là Fiat Toro và Renault Niagara, bên cạnh các mẫu xe sắp ra mắt như BYD Mako và Volkswagen Tukan.

Toyota chưa công bố toàn bộ thông số kỹ thuật chi tiết. Dù vậy, hãng cũng đã trưng bày phiên bản XRX của Corolla Deck tại buổi lễ khánh thành nhà máy. Chiếc xe được cho là có nhiều nét tương đồng với phiên bản cao cấp của Corolla Cross.

Corolla Deck được phát triển trên nền tảng của Corolla Cross - Ảnh: Toyota

Huy hiệu HEV gắn trên xe cho thấy đây là mẫu bán tải sử dụng hệ truyền động hybrid, nhiều khả năng chung công nghệ với Corolla HEV sedan và Corolla Cross HEV.

Cấu hình này kết hợp động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.8L tương thích nhiên liệu sinh học với một motor điện và bộ pin dung lượng 1,3 kWh, tổng công suất đạt 122 mã lực. Xe trang bị hộp số vô cấp điện tử e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Ngoại hình Corolla Deck cũng có nhiều đường nét tương đồng với phong cách thiết kế của Corolla Cross. Tuy nhiên, mẫu xe cũng sở hữu một số chi tiết nhận diện riêng.

Thùng sau của Corolla Deck - Ảnh: Toyota

Phần đầu xe nổi bật với thanh ngang cỡ lớn vắt ngang lưới tản nhiệt, tương tự phong cách của mẫu Toyota Frontlander dành cho thị trường Trung Quốc. Mẫu bán tải cỡ nhỏ mới trang bị hệ thống treo sau độc lập giống như phiên bản Corolla sedan, thay vì cấu trúc dầm xoắn trên dòng Corolla Cross.

Đuôi xe thiết kế lại hoàn toàn, chiều dài tổng thể dài hơn cùng phần đuôi kéo dài nhằm tạo không gian cho thùng sau. Đèn hậu sử dụng công nghệ LED trải dài toàn bộ chiều rộng thùng xe.

Hãng xe Nhật Bản không hé lộ nội thất, nhưng giới truyền thông dự đoán, Corolla Deck sẽ có bố cục cơ bản tương tự với Corolla Cross, ngoại trừ các tuỳ chọn trang trí và tính năng đặc trưng của loại hình ô tô bán tải.

Dự kiến Toyota Corolla Deck sẽ chính thức bán ra thị trường Brazil trong năm 2027.

Một số hình ảnh Toyota Corolla Deck tại Brazil:

Ảnh: Motor1

Ảnh: Motor1

Ảnh: Motor1

Ảnh: Motor1

Ảnh: Motor1

Ảnh: Motor1