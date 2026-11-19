Paultan đưa tin, Toyota vừa giới thiệu một mẫu xe bán tải khung gầm liền khối (unibody) mới tại Brazil. Mẫu xe mới mang tên Corolla Deck, phát triển dựa trên mẫu xe gầm cao bán chạy Corolla Cross.

Thiết kế ngoại thất Corolla Deck tại Brazil. Ảnh: Paultan

Toyota Corolla Deck sẽ cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Fiat Toro, Ram Rampage, Ford Maverick, Chevrolet Montana và mẫu Renault Niagara sắp ra mắt.

Theo Motor1, Corolla Deck xuất hiện với các logo gồm XRX và cả HEV. Trong đó, logo HEV cho thấy xe sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid chia sẻ chung với dòng Corolla Cross.

Tại Brazil, phiên bản hybrid của Corolla Cross trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.8 lít có thể chạy bằng nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel), kết hợp với một mô-tơ điện lấy năng lượng từ cụm pin 1,3-kWh. Thiết lập này cũng được sử dụng trên dòng sedan Corolla và cho công suất 121 mã lực.

Khác với Corolla Cross, Corolla Deck dường như đã thay thế hệ thống treo thanh xoắn phía sau bằng hệ thống treo sau độc lập.

Thùng hàng phía sau Corolla Deck. Ảnh: Paultan

Về mặt ngoại thất, mẫu xe bán tải vẫn giữ lại một số chi tiết quen thuộc từ Corolla Cross như cụm đèn pha, các cửa trước và vòm bánh xe vuông vức.

Những điểm khác biệt rõ nhất là cản trước hầm hố hơn và phần thân xe được thiết kế lại để thêm thùng chở hàng phía sau. Đồng thời đòi hỏi thiết kế cửa sau mới với phần đuôi vuốt nhọn nhô lên từ đường viền cửa kính.

Ở phía sau, cửa thùng xe nổi bật với một dải đèn LED vắt ngang được kẹp giữa hai cụm đèn hậu nhỏ, kết hợp cùng một bậc bước chân rộng giúp việc leo lên thùng xe dễ dàng hơn.

Dù công bố ra mắt song các thông tin chi tiết cũng như hình ảnh nội thất của mẫu xe vẫn chưa được hé lộ.