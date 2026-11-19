Mẫu xe bán tải đô thị hybrid Corolla Deck. Ảnh: Toyota

Mẫu xe này được Toyota dự kiến đưa ra thị trường từ nửa đầu năm 2027 và hướng tới khách hàng Mỹ Latinh.

Theo Giám đốc điều hành Toyota Brazil, Evandro Maggio, Corolla Deck được phát triển dành riêng cho nhu cầu của khách hàng Mỹ Latinh, kết hợp sự tiện nghi và khả năng vận hành của dòng xe thể thao đa dụng (SUV) với tính linh hoạt của xe bán tải.

Mẫu xe sử dụng công nghệ hybrid linh hoạt (hybrid flex), kết hợp động cơ điện với động cơ sử dụng nhiên liệu xăng hoặc ethanol, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải CO₂. Sản phẩm dự kiến cạnh tranh trong phân khúc xe bán tải cỡ trung đang ngày càng sôi động tại khu vực.

Đây cũng là mẫu xe đầu tiên được Toyota phát triển và ra mắt tại khu vực với định hướng phân phối trên thị trường toàn cầu.

Việc giới thiệu mẫu xe mới diễn ra cùng ngày Toyota khánh thành nhà máy Sorocaba II, với diện tích xây dựng 160.000 m², nằm trong kế hoạch đầu tư 11,5 tỷ real (khoảng 2,1 tỷ USD) của tập đoàn tại Brazil đến năm 2030.

Nhà máy có công suất thiết kế ban đầu 100.000 xe mỗi năm, góp phần nâng tổng năng lực sản xuất của Toyota tại Brazil lên khoảng 270.000 xe/năm.

Đáng chú ý, dây chuyền hàn thân xe tại cơ sở mới có mức độ tự động hóa bằng robot lên tới 99,5%. Nhà máy cũng sử dụng khí sinh học biomethane thay thế một phần khí tự nhiên, góp phần giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải.

Theo Toyota, nhà máy mới tạo thêm khoảng 1.700 việc làm trực tiếp và dự kiến nâng con số này lên 2.000 vào năm 2030. Khoảng một nửa số lao động được tuyển dụng là nữ.

Việc mở rộng sản xuất và phát triển dòng xe hybrid cho thấy Brazil tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chiến lược công nghiệp và điện hóa phương tiện của Toyota tại Mỹ Latinh.