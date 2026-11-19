Theo Motor1, Toyota vừa chính thức giới thiệu Corolla Deck tại Brazil, đánh dấu sự xuất hiện của một mẫu bán tải hoàn toàn mới trong danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản.

Điểm đặc biệt là Corolla Deck được phát triển dựa trên dòng SUV Corolla Cross, thay vì sử dụng kết cấu khung gầm rời như Toyota Hilux. Mẫu xe mới kết hợp phần đầu mang thiết kế của Corolla Cross với thùng chở hàng phía sau, tạo nên một dòng bán tải hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Corolla Cross phiên bản bán tải

Toyota Corolla Deck lần đầu xuất hiện trước công chúng trong lễ khánh thành nhà máy Sorocaba 2 tại bang São Paulo, Brazil, ngày 18/11. Dù chưa công bố đầy đủ thông số, hãng xe Nhật Bản đã trưng bày một phiên bản mang ký hiệu XRX, tương tự tên phiên bản cao cấp trên Corolla Cross.

Đáng chú ý, chiếc xe còn có logo HEV, xác nhận sự hiện diện của hệ truyền động hybrid. Theo truyền thông Brazil, Corolla Deck có thể sử dụng hệ thống hybrid tương tự Corolla sedan và Corolla Cross tại thị trường này.

Cấu hình trên kết hợp động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.8L, motor điện và bộ pin dung lượng 1,3 kWh. Hệ thống có khả năng sử dụng nhiên liệu ethanol, phù hợp với đặc thù thị trường Brazil.

Xe được thiết kế dựa trên mẫu SUV Corolla Cross quen thuộc. Ảnh: Motor1 Brazil.

Trên Corolla sedan và Corolla Cross, hệ truyền động hybrid này sản sinh tổng công suất 122 mã lực, kết hợp hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Tuy nhiên Toyota vẫn chưa công bố công suất chính thức của Corolla Deck.

Bên cạnh hệ truyền động, thiết kế của mẫu bán tải mới cũng có nhiều điểm tương đồng với Corolla Cross. Phần đầu xe giữ kiểu dáng quen thuộc của dòng SUV, nhưng bổ sung một thanh trang trí nằm ngang kéo dài qua khu vực lưới tản nhiệt.

Chi tiết này gợi liên tưởng đến Toyota Frontlander, phiên bản Corolla Cross dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, phần thân phía sau được thiết kế lại để bổ sung thùng hàng.

Đáng chú ý, hình ảnh tại sự kiện cho thấy Corolla Deck sử dụng hệ thống treo độc lập phía sau, khác với treo dầm xoắn trên Corolla Cross tại Brazil.

Nhờ phát triển từ nền tảng ôtô du lịch, Corolla Deck được định hướng phục vụ những khách hàng cần một mẫu bán tải linh hoạt, thay vì tập trung hoàn toàn vào khả năng chở tải nặng hoặc vận hành địa hình như Hilux.

Toyota có thêm bán tải dưới Hilux

Corolla Deck sẽ giúp Toyota gia nhập nhóm bán tải thân liền khối đang phát triển tại Mỹ Latin.

Phân khúc này có sự góp mặt của Fiat Toro và những sản phẩm mới như Renault Niagara, Volkswagen Tukan hay BYD Mako. Khác với các mẫu bán tải truyền thống sử dụng khung gầm rời, dòng xe này thường chia sẻ nền tảng với SUV hoặc ôtô du lịch.

Nhờ vậy, nhà sản xuất có thể ưu tiên khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và tính tiện dụng trong đô thị. Việc Corolla Deck có tùy chọn hybrid cũng mở ra lợi thế về tiêu thụ nhiên liệu so với những mẫu bán tải chỉ sử dụng động cơ đốt trong, dù Toyota chưa công bố thông số vận hành chính thức.

Tại Brazil, Corolla Deck sẽ được bố trí trong danh mục bán tải Toyota ở nhóm thấp hơn Hilux.

Tại thị trường Brazil, Corolla Deck được định vị ở phân khúc bán tải phổ thông, rẻ hơn Hilux. Ảnh: Motor1 Brazil.

Sản phẩm hướng đến những khách hàng cần thùng hàng phục vụ công việc hoặc sinh hoạt hàng ngày, nhưng không nhất thiết phải sở hữu một chiếc bán tải cỡ trung.

Đây cũng là cách Toyota mở rộng danh mục sản phẩm dựa trên nền tảng Corolla, vốn đã được sử dụng trên sedan và xe gầm cao.

Toyota xác nhận Corolla Deck sẽ được sản xuất tại Sorocaba 2, nhà máy mới vừa khánh thành tại bang São Paulo (Brazil). Theo kế hoạch, mẫu bán tải mới sẽ phục vụ thị trường Mỹ Latin và khu vực Caribe. Truyền thông Brazil cho biết Corolla Deck dự kiến bắt đầu được thương mại hóa trong năm 2027.

Hiện Toyota chưa công bố giá bán, dung tích thùng hàng, khả năng chở tải hoặc thông số kỹ thuật đầy đủ của mẫu xe.

Tại Việt Nam, Toyota đang phân phối duy nhất mẫu bán tải Hilux. Ảnh: Phong Vân.

Hãng cũng chưa xác nhận kế hoạch đưa Corolla Deck đến các thị trường ngoài Mỹ Latin và Caribe, bao gồm Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, danh mục bán tải Toyota hiện gắn với Hilux, dòng xe sử dụng kết cấu khung gầm rời và tập trung vào khả năng chở hàng, vận hành trong những điều kiện đường sá khác nhau.