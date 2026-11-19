Tối 18/11, Toyota giới thiệu Corolla Deck trong lễ khánh thành nhà máy Sorocaba 2 tại bang Sao Paulo, Brazil. Định vị thấp hơn Hilux, Corolla Deck được hãng xe Nhật Bản phát triển dành riêng cho thị trường Mỹ Latinh và Caribe.

Khác với Hilux sử dụng khung gầm rời, Corolla Deck được phát triển trên nền tảng TNGA-C của Corolla và Corolla Cross, với kết cấu thân xe liền khối.

Toyota Corolla Deck sở hữu thiết kế phần đầu mang nhiều nét tương đồng với Corolla Cross, kết hợp thùng chở hàng phía sau. Ảnh: Toyota.

Thiết kế này hướng đến khả năng vận hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày và chở hàng nhẹ, thay vì tập trung vào khả năng vượt địa hình hoặc tải nặng.

Về ngoại hình, Corolla Deck giữ lại nhiều chi tiết từ Corolla Cross như cụm đèn pha, cửa trước và hốc bánh xe. Tuy nhiên, phần đầu được thiết kế lại với lưới tản nhiệt có thanh ngang lớn, cản trước hầm hố hơn.

Phía sau là thùng hàng với cửa mở xuống truyền thống, tích hợp cơ cấu giảm chấn. Xe còn có bậc hỗ trợ lên xuống thùng hàng và cụm đèn hậu nối liền trên các phiên bản cao cấp.

Phần đầu Toyota Corolla Deck nổi bật với cụm đèn LED thanh mảnh, lưới tản nhiệt đặt thấp và bộ mâm hợp kim đa chấu sơn đen. Ảnh: Toyota.

Một thay đổi đáng chú ý nằm ở hệ thống treo sau độc lập đa liên kết, tương tự Corolla sedan. Trong khi đó, Corolla Cross đang bán tại Brazil sử dụng hệ thống treo sau dạng thanh xoắn.

Tại sự kiện, chiếc Corolla Deck được trưng bày mang ký hiệu XRX và HEV, cho thấy mẫu bán tải sẽ có phiên bản hybrid.

Theo Motor1 Brazil, mẫu bán tải mới có thể sử dụng hệ truyền động tương tự Corolla Cross Hybrid, gồm động cơ xăng 1.8 lít hút khí tự nhiên, kết hợp mô-tơ điện và pin dung lượng 1,3 kWh. Trên Corolla Cross, hệ thống này cho tổng công suất 122 mã lực và hệ dẫn động cầu trước.

Bên cạnh đó, truyền thông Brazil dự đoán Corolla Deck có thể bổ sung phiên bản động cơ xăng 2.0 lít có công suất 176 mã lực.

Phần đuôi Toyota Corolla Deck nổi bật với dải đèn hậu LED nối liền, thùng chở hàng phía sau và ký hiệu XRX HEV cho biết xe sử dụng hệ truyền động hybrid. Ảnh: Motor1.

Về phía Toyota, hãng xe Nhật chưa công bố thông số động cơ, kích thước, khả năng chở hàng hay sức kéo chính thức của mẫu bán tải. Corolla Deck dự kiến bắt đầu sản xuất trong nửa đầu năm 2027 tại nhà máy Sorocaba 2.

Khi mở bán, Corolla Deck sẽ cạnh tranh với các mẫu bán tải đang được bán tại thị trường Mỹ Latinh như Fiat Toro, Ram Rampage, Chevrolet Montana và Ford Maverick.