Toyota phát triển hệ thống hybrid cho các mẫu xe thế hệ mới

Trong bối cảnh xe điện liên tục chiếm sóng trên các phương tiện truyền thông khi giá xăng tăng cao, Toyota cho thấy công nghệ hybrid vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Theo đó, hãng xe Nhật Bản vừa công bố thêm thông tin về thế hệ xe hybrid tiếp theo, trong đó đáng chú ý là cam kết mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ giảm 15% so với các mẫu xe tương đương hiện nay.

Trọng tâm của tuyên bố này là động cơ 1.5L 4 xi-lanh thẳng hàng, từng được Toyota đề cập từ năm 2004. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hãng hé lộ những thông tin cụ thể về khả năng tiết kiệm nhiên liệu của động cơ.

Được phát triển ngay từ đầu để tương thích với hệ thống điện hóa, động cơ mới có thể sử dụng trên cả xe hybrid thông thường (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV). Toyota xác nhận phiên bản hút khí tự nhiên của động cơ này sẽ thay thế các loại máy 1.5L 3 xi-lanh và 1.8L 4 xi-lanh đang được sử dụng.

Bên cạnh động cơ mới, hệ thống mô-tơ điện có kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ hơn cũng góp phần giảm khối lượng tổng thể của hệ truyền động, qua đó cải thiện phần nào hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu.

Dù vậy, Toyota cho biết phần lớn mức tiết kiệm đến từ việc giảm ma sát cơ học, cải thiện khả năng quản lý nhiệt, hạn chế thất thoát năng lượng điện và giảm lực cản khí động học của thân xe.

Động cơ 1.5L mới cùng một loại máy 2.0L 4 xi-lanh mạnh mẽ hơn, từng được Toyota giới thiệu vào năm 2024, dự kiến bắt đầu được thương mại hóa từ năm 2027.

Không chỉ phục vụ các mẫu xe Toyota, những hệ truyền động hybrid thế hệ mới còn có thể được cung cấp cho các hãng xe khác. Theo Auto News, Toyota kỳ vọng thu về khoảng 1,7 tỷ USD mỗi năm từ hoạt động kinh doanh hệ truyền động này.

Danh sách đối tác chưa được xác nhận. Subaru và Mazda là những cái tên có thể được cân nhắc, trong bối cảnh hai hãng đã thiết lập liên minh về hệ truyền động từ năm 2024.

Trong bối cảnh xe điện tăng trưởng mạnh tại châu Âu nhưng có dấu hiệu chững lại tại Mỹ, việc Toyota tiếp tục đặt cược vào công nghệ hybrid được xem là một hướng đi có cơ sở, nhất là khi hãng kỳ vọng thế hệ hệ truyền động mới sẽ mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

Tại Việt Nam, hãng này cũng đang tập trung đẩy mạnh mảng xe hybrid khi vừa đầu tư thêm 283 triệu USD để xây dựng dây chuyền sản xuất mới tại Việt Nam. Các mẫu xe hybrid Toyota cũng đã và đang được nhiều người dùng lựa chọn, nổi bật có Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV là hai cái tên dẫn đầu thị trường.

Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam từ đầu năm 2026.

Thông tin về hệ thống hybrid mới được Toyota công bố cùng với chiến lược phát triển nền tảng "đa hướng" dành cho các mẫu xe tương lai. Thay vì xây dựng những nền tảng riêng biệt cho xe điện và xe hybrid thế hệ mới như cách BMW đang thực hiện, Toyota dự định sử dụng chung một kiến trúc cho cả hai loại phương tiện. Đây cũng là hướng đi mà Mercedes-Benz và Stellantis đang áp dụng.