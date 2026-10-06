Toyota nâng tầm hoạt động xe buýt hydro Sora lên hơn 300km

Toyota cải tiến xe buýt hydro Sora, tăng tầm hoạt động và an toàn. (Ảnh minh họa)

Toyota Motor mới đây cho biết sẽ đưa ra thị trường phiên bản mới của mẫu xe buýt pin nhiên liệu hydro Sora, với tầm hoạt động hơn 300km, tăng khoảng 100km so với thế hệ đầu tiên.

Sora thế hệ mới do Toyota và Isuzu Motors phối hợp phát triển, kết hợp nền tảng xe buýt của Isuzu với hệ thống pin nhiên liệu của Toyota. Toyota bắt đầu bán Sora từ năm 2018 và trong lần nâng cấp này tập trung cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng, độ an toàn và khả năng vận hành thực tế.

Theo Toyota, nhờ kết hợp hệ thống pin nhiên liệu với bộ pin dung lượng lớn, Sora mới đạt tầm hoạt động hơn 300km dù tổng dung tích các bình hydro giảm khoảng 20% so với thế hệ đầu tiên.

Mẫu xe được trang bị cụm pin nhiên liệu nhỏ gọn dành cho xe thương mại, với công suất và độ bền được nâng cao. Toyota đồng thời phát triển bình hydro dung lượng lớn mới, bố trí hệ thống pin nhiên liệu và các bình chứa hydro trên nóc xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, bảo dưỡng.

Về an toàn, Sora mới có hệ thống dừng xe khẩn cấp EDSS kết hợp thiết bị theo dõi tình trạng tài xế DSM. Khi phát hiện người lái gặp vấn đề, hệ thống có thể tự động giảm tốc, dừng xe và kích hoạt phanh đỗ. Xe cũng được trang bị hệ thống giám sát điểm mù phía trước, có khả năng phát hiện người đi bộ và xe đạp để cảnh báo tài xế.

Không gian hành khách được thiết kế với sàn phẳng hoàn toàn, không có bậc. Toyota cung cấp tùy chọn hệ thống cố định xe lăn bằng một thao tác. Xe có bốn cấu hình ghế, gồm hai phiên bản dành cho tuyến nội đô và hai phiên bản cho tuyến ngoại ô.

Sora mới có thể nạp đầy hydro trong khoảng 10 phút và đáp ứng tiêu chuẩn nạp hydro tốc độ cao mới. Khi các trạm nạp tương thích được đưa vào sử dụng, thời gian nạp có thể giảm khoảng một nửa. Xe cũng có khả năng kết nối với thiết bị cấp điện bên ngoài để sử dụng như nguồn điện khẩn cấp khi xảy ra thiên tai.

Cùng ngày, Isuzu cho biết sẽ bắt đầu bán Erga FCV, mẫu xe buýt pin nhiên liệu đầu tiên của hãng. Xe được sản xuất tại nhà máy Utsunomiya của J-Bus, liên doanh giữa Isuzu và Hino Motors, với cấu trúc cơ bản gần như tương đồng với Sora thế hệ mới.

Toyota cho biết đang hợp tác với nhiều đối tác trong các khâu sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và sử dụng hydro, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp để mở rộng việc sử dụng phương tiện chạy bằng hydro.