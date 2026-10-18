Toyota LandCruiser lao xuyên vào trung tâm thương mại, khách mua sắm tháo chạy

Ngày 15/10, một tòa án tại bang Victoria, Australia, tuyên phạt Giriwa May, 28 tuổi, 4 năm 10 tháng tù vì lái chiếc Toyota LandCruiser vừa đánh cắp xuyên qua trung tâm thương mại Northland ở vùng Preston, phía bắc thành phố Melbourne, trong lúc tìm cách trốn cảnh sát hồi tháng 6/2025.

Theo ABC News, May phải chấp hành ít nhất 2 năm 10 tháng tù trước khi đủ điều kiện xin ân xá.

Vụ việc xảy ra ngày 18/6/2025. Camera an ninh tại Northland phát hiện biển số chiếc LandCruiser do May điều khiển cũng là biển số bị đánh cắp. Cảnh sát sau đó đến hiện trường bằng một chiếc xe không có dấu hiệu nhận diện.

Hai cảnh sát tìm cách chặn chiếc LandCruiser tại bãi đỗ xe, nhưng May lùi xe, đâm vào ô tô của lực lượng chức năng rồi bỏ chạy về phía lối vào trung tâm thương mại.

Chiếc SUV nặng khoảng 2 tấn đâm xuyên các cọc chắn an ninh và cửa kính, lao qua khu vực có nhiều cửa hàng, phá hỏng các quầy trưng bày và đâm vào khu vui chơi dành cho trẻ em. Sau đó, tài xế tiếp tục điều khiển xe qua một lối ra khác, suýt tông trúng những đứa trẻ đeo ba lô và nhiều người đang mua sắm.

Xem video:

Video camera giám sát do ABC công bố ghi lại cảnh chiếc xe lao qua khu vực bên trong trung tâm thương mại. Nhiều người hốt hoảng chạy tránh; một phụ nữ đẩy xe nôi vào cửa hàng để tránh chiếc SUV, sau đó quay lại kéo một bé trai ra khỏi đường xe chạy.

Theo lời khai được trình bày tại tòa, dù không có âm thanh trong video, các nhân chứng mô tả cảnh hỗn loạn với tiếng la hét, người nằm rạp xuống sàn hoặc bò để tránh bị xe đâm.

May rời khỏi trung tâm thương mại và tiếp tục trốn chạy. Người này bị cảnh sát bắt giữ tại East Melbourne vào ngày hôm sau. May không có ai bị thương trong vụ việc, nhưng thiệt hại đối với trung tâm thương mại được ước tính khoảng 145.000 AUD (khoảng 2,5 tỷ đồng).

Tại phiên tòa, thẩm phán Stewart Bayles nhận định hành vi của May thể hiện sự coi thường hoàn toàn đối với sự an toàn của cảnh sát và những người có mặt tại trung tâm thương mại. Thẩm phán cho rằng nhiều người có thể đã thiệt mạng hoặc bị thương nghiêm trọng.

Hồ sơ điện thoại của May cho thấy sau vụ việc, người này từng tự quay video xem bản tin về hành vi của mình và khoe với bạn bè trên mạng xã hội. May tự ví mình như Peter Brock, tay đua xe nổi tiếng của Australia.

Tòa án được thông báo May sử dụng ma túy đá ở mức độ nặng, có thời điểm lên tới 1g mỗi ngày. Người này đã nhận tội với nhiều cáo buộc, trong đó có hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng, sử dụng tài sản do phạm tội mà có, lái xe khi bị tước quyền điều khiển và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thẩm phán cho biết May bày tỏ sự hối hận và xấu hổ vì hành động của mình. Theo ABC, nếu được tính thời gian đã chấp hành, người này có thể đủ điều kiện được trả tự do vào tháng 4/2028.

Theo ABC News

Bạn có góc nhìn thế nào về nội dung trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận hoặc theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!