Ở phiên bản mới, Toyota tập trung nâng cấp Land Cruiser Prado trên 4 phương diện gồm trang bị, hiệu năng vận hành, chất lượng hoàn thiện và giá trị di sản của dòng Land Cruiser. Những thay đổi đáng chú ý xuất hiện ở thiết kế ngoại thất, vật liệu nội thất và khả năng vượt địa hình, trong khi hệ truyền động hybrid vẫn được duy trì.

Toyota Land Cruiser Prado 2027.

Điểm nhấn về thiết kế nằm ở phiên bản Toyota Land Cruiser Prado All-Round TX Edition 2027 với cụm đèn pha tròn cổ điển. Kiểu dáng này gợi nhớ đến những mẫu Land Cruiser LC40 và LC70 trước đây, tạo sự kết nối giữa phong cách thiết kế di sản và diện mạo hiện đại của Prado. Theo định hướng của Toyota, thiết kế đèn pha mới không chỉ tăng khả năng nhận diện mà còn duy trì sự cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ và tính thực dụng.

Bên cạnh đó, Toyota Land Cruiser Prado 2027 được bổ sung phiên bản chuyên dụng cho nhu cầu kéo rơ-moóc, hỗ trợ vận chuyển caravan, xe máy, thuyền kayak và các thiết bị phục vụ hoạt động ngoài trời. Trang bị này giúp mẫu SUV mở rộng khả năng sử dụng, từ di chuyển hằng ngày trong đô thị đến off-road trên địa hình núi và những chuyến cắm trại dài ngày.

Khoang nội thất Toyota Land Cruiser Prado 2027 cũng được cải thiện đáng kể về vật liệu hoàn thiện. Các tấm ốp cửa và những khu vực thường xuyên tiếp xúc trên bảng điều khiển trung tâm được chuyển từ chất liệu PVC sang da lộn mềm, kết hợp các chi tiết trang trí mạ crôm khói. Thay đổi này hướng đến cảm giác cao cấp hơn trong cabin, đồng thời cải thiện trải nghiệm của người sử dụng. Toyota cũng bổ sung hai tùy chọn màu nội thất mới là cam và xanh lá cây rừng, mang đến thêm lựa chọn cá nhân hóa cho khách hàng.

Về khả năng off-road, phiên bản TX đa dụng được trang bị sẵn khóa vi sai cầu sau ngay từ nhà máy. Trang bị này đi kèm chế độ bảo hành toàn diện cho xe và được giới thiệu có giá trị nâng cấp khoảng 15.000 Nhân dân tệ (58,24 triệu đồng). Khi xe di chuyển trên địa hình phức tạp, chẳng hạn tình huống bánh xe mất độ bám do giao cắt trục, đường bùn lầy hoặc dốc trơn trượt, khóa vi sai cầu sau giúp cải thiện khả năng truyền lực và hỗ trợ xe thoát khỏi vị trí khó khăn.

Kích thước tổng thể của Toyota Land Cruiser Prado 2027 không thay đổi so với phiên bản trước, với chiều dài 4.915 mm, rộng 1.980 mm, cao 1.925 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm.

SUV này tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 2,4 lít với mô-tơ điện.tổng công suất tối đa 330 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 630 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 8 cấp. Hệ thống truyền động này hướng đến sự kết hợp giữa khả năng vận hành mạnh mẽ và hiệu quả sử dụng nhiên liệu của công nghệ hybrid.

Đối với hệ thống truyền động và khung gầm, Toyota Land Cruiser Prado 2027 tiếp tục có các trang bị phục vụ khả năng vận hành trên địa hình khó, gồm vi sai trung tâm Torsen LSD có khả năng khóa và vi sai cầu sau Torsen LSD. Xe cũng được trang bị hệ thống treo biến thiên thích ứng AVS nhằm điều chỉnh đặc tính giảm chấn theo điều kiện vận hành.