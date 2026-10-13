Toyota Land Cruiser LC300 đạt doanh số kỷ lục

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số tháng 9/2026, ghi nhận lượng xe Toyota Land Cruiser (LC300) HEV tháng đầu mở bán rất tốt.

Toyota Land Cruiser HEV vừa ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Đáng chú ý, doanh số Toyota Land Cruiser HEV chỉ tính riêng tháng 9 đã đạt 116 xe, chiếm gần 19% tổng lượng xe LC300 các phiên bản bán ra từ đầu năm. Trong khi đó, LC300 bản thường bán được 16 chiếc, chỉ bằng khoảng 13% bản HEV.

Tổng cộng tháng 9 đã có 132 xe Toyota Land Cruiser bán ra và doanh số từ đầu năm đạt tổng 611 chiếc, chưa bao gồm 31 xe dòng Land Cruiser Prado và 151 chiếc Land Cruiser FJ.

Doanh số Toyota LC300 trong tháng 9 đạt mức cao kỷ lục kể từ khi mẫu xe này được bán tại Việt Nam, cho thấy sức hút không hề nhỏ với khách hàng.

Không chỉ đạt doanh số kỷ lục, lượng xe Land Cruiser HEV bán ra trong tháng 9 còn cao hơn doanh số nhiều mẫu ô tô bình dân, có giá bán thấp hơn hoặc chỉ bằng phần lẻ khoảng 700 triệu đồng trong giá bán của LC300 HEV (từ 4,71 tỷ đồng).

Ở phân khúc tầm giá khoảng 500 triệu đồng, Toyota Land Cruiser HEV trong tháng 9/2026 bán tốt hơn các mẫu xe Mitsubishi Attrage (54 xe), Suzuki Swift (57 xe) hay Toyota Wigo (52 xe) hay Hyundai Venue (46 xe).

Lên tới phân khúc cao hơn khoảng 600 triệu đồng, doanh số Land Cruiser HEV cao hơn các mẫu xe như Suzuki XL7 (113 xe), Suzuki Jimny (36 xe), Fronx (62 xe), Toyota Avanza Premio (25 xe) hay Mazda CX-3 (83 xe).

Ở tầm giá khoảng 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, doanh số các mẫu xe bình dân như Isuzu mU-X, D-Max, Mazda CX-30, Honda Civic hay Hyundai Elantra đều thấp hơn Land Cruiser HEV.

Đáng chú ý, tầm giá trên 1 tỷ đồng, doanh số hàng loạt các mẫu xe như Hyundai Santa Fe, Custin hay Palisade cũng đều thấp hơn Land Cruiser HEV.

Tuy nhiên, doanh số trên của Land Cruiser có thể không được duy trì đều và tăng liên tục bởi còn phụ thuộc vào nguồn cung. Mẫu xe này không sẵn hàng tại đại lý mà khách mua phải đặt hàng trước và chờ đến lượt nhận xe.