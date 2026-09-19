Toyota Land Cruiser 300 bỏ máy xăng V6, thêm bodykit Modellista

Toyota đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của dòng xe SUV Land Cruiser 300 Series tại thị trường Nhật Bản. Điểm nhấn của xe là hệ truyền động hybrid sau khi phiên bản này lần lượt xuất hiện tại Trung Đông, Úc và Đông Âu.

Cụ thể, hệ truyền động mới của Toyota Land Cruiser 300 Series 2027 tại Nhật Bản chính là hệ truyền động hybrid tự sạc, kết hợp máy xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L, một mô-tơ điện tích hợp vào hộp số tự động 10 cấp và bộ pin niken-hydrua kim loại 6,5 Ah đặt bên dưới khoang hành lý.

Tổng công suất đạt 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm, biến đây thành phiên bản mạnh nhất từ trước đến nay của dòng Toyota Land Cruiser 300 Series. Mẫu xe hybrid này cũng được trang bị hệ thống trợ lực lái điện mới. Theo Toyota, Land Cruiser Hybrid thậm chí có khả năng chạy địa hình tốt hơn nhờ mô-men xoắn tức thời từ mô-tơ điện.

Xe vẫn duy trì khả năng lội nước sâu 700 mm và có thể tiếp tục vận hành bằng sức mạnh của động cơ V6 ngay cả khi hệ thống hybrid gặp sự cố nghiêm trọng. Nhược điểm duy nhất là trọng lượng tăng thêm 170 kg so với phiên bản máy xăng V6 thông thường trong khi bình xăng giảm dung tích từ 80 lít xuống 68 lít.

Trong khi đó, phiên bản dùng máy xăng thông thường của Toyota Land Cruiser 300 Series đã bị loại bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc tùy chọn động cơ đốt trong (ICE) duy nhất trong dòng xe là máy dầu V6, tăng áp kép, dung tích 3.3L, cho công suất tối đa 303 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm.

Toyota Land Cruiser 300 Series tại Nhật Bản được cung cấp với 3 phiên bản gồm GX tiêu chuẩn, ZX cao cấp và GR Sport thiên về khả năng chạy địa hình. Khác với những bản nâng cấp truyền thống, mẫu SUV này vẫn giữ nguyên thiết kế, ngoại trừ phiên bản ZX. Như vậy, Land Cruiser 300 Series hiện có 4 kiểu thiết kế cản va khác nhau, chưa tính đến bộ bodykit Modellista mới được giới thiệu.

Phiên bản ZX cao cấp có diện mạo thay đổi tùy theo hệ truyền động. ZX máy dầu giữ nguyên bộ bodykit và các chi tiết mạ crôm của đời cũ. Trong khi đó, ZX HEV được bổ sung cản trước mới và mở rộng hơn trước, các hốc gió hai bên kéo dài về phía tấm ốp bảo vệ gầm cùng chi tiết trang trí đèn sương mù thể thao hơn. bộ mâm hợp kim 20 inch mạ crôm là trang bị tiêu chuẩn của bản ZX.

Phiên bản GX chỉ dùng động cơ diesel và được trang bị các hốc gió nhỏ hơn, nối liền với lưới tản nhiệt màu đen. Ngoài ra, bản tiêu chuẩn còn có bậc lên xuống bằng nhôm và mâm hợp kim 18 inch màu bạc.

Trong khi đó, bản GR Sport có cả phiên bản máy dầu và hybrid. Xe tiếp tục sử dụng bộ bodykit mạnh mẽ hơn với dòng chữ Toyota trên lưới tản nhiệt, các chi tiết ốp nhựa, tấm bảo vệ gầm chắc chắn hơn và mâm hợp kim 18 inch màu đen nhám.

Đối với những khách hàng muốn một diện mạo ấn tượng hơn nữa, Modellista đã giới thiệu bộ bodykit mới dành cho Land Cruiser Series 300. Gói nâng cấp bao gồm cản trước/sau, ốp cua lốp và bậc lên xuống mở rộng, chi tiết trang trí cửa cốp mới, cánh gió mui kín đáo cùng bộ mâm hợp kim 20 inch với thiết kế 6 chấu kép.

Toyota Land Cruiser 300 mới sẽ được mở bán tại Nhật từ ngày 1/10. Giá xe dao động từ 6.300.800 yên (tương đương 1,052 tỷ đồng) đến 10.200.300 yên (khoảng 1,703 tỷ đồng). So với các phiên bản diesel tương ứng, lựa chọn hybrid khiến giá xe tăng khoảng 6.800 USD (khoảng 179 triệu đồng).

Video: Xem chi tiết Toyota Land Cruiser 300 HEV 2027.