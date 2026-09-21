Toyota Land Cruiser 300 2027 ra mắt: Bỏ động cơ xăng V6, giá hơn 1 tỷ đồng

Toyota Land Cruiser 300 2027 sẽ chính thức bán ra tại Nhật Bản từ ngày 1/10. Dòng xe tiếp tục được phân phối với ba phiên bản chính gồm GX, ZX và GR Sport, trong đó phiên bản GR Sport hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu vận hành địa hình. Giá khởi điểm của bản diesel GX là 6.300.800 Yen (tương đương 1,045 tỷ đồng) bản diesel ZX có giá 8.750.500 Yen (tỷ đồng), trong khi bản diesel GR Sport có giá 9.150.900 Yen (1,518 tỷ đồng).

Đáng chú ý, Toyota Land Cruiser 300 2027 còn có hai phiên bản hybrid cao cấp gồm ZX Hybrid giá 9.801.000 Yen (1,626 tỷ đồng) và GR Sport Hybrid giá 10.200.300 Yen (1,692 tỷ đồng). Khách hàng có thể lựa chọn thêm bộ body kit Modellista với giá 546.700 Yen (90,67 triệu đồng), trong khi bộ mâm hợp kim 20 inch độc quyền có giá 933.900 Yen (154,89 triệu đồng).

Toyota Land Cruiser 300 2027.

Về thiết kế, Toyota Land Cruiser 300 2027 không thay đổi theo hướng đại tu toàn diện mà tập trung tinh chỉnh những chi tiết quan trọng trên từng phiên bản. Tất cả các biến thể đều được cung cấp bốn kiểu thiết kế cản trước lắp đặt từ nhà máy, kết hợp cùng các gói phụ kiện mới nhằm tạo sự khác biệt về diện mạo.

Phiên bản diesel ZX tiếp tục duy trì phong cách sang trọng với các chi tiết mạ crôm, đi kèm bộ mâm 20 inch hoàn thiện bóng sáng. Trong khi đó, ZX Hybrid được bổ sung phần mở rộng cản trước thiết kế mới, các khe hút gió bên hông tích hợp với tấm chắn gầm cùng viền đèn sương mù được tinh chỉnh, tạo vẻ thể thao hơn.

Ở cấp độ cơ bản, Land Cruiser 300 GX sử dụng lưới tản nhiệt màu đen với thiết kế đơn giản, các khe hút gió nhỏ, bậc lên xuống bằng hợp kim và mâm 18 inch màu bạc. Cấu hình này hướng đến sự thực dụng, bền bỉ và phù hợp với nhu cầu sử dụng thường xuyên trên nhiều loại địa hình.

Trong khi đó, Toyota Land Cruiser 300 GR Sport tiếp tục là phiên bản chuyên dụng cho khả năng off-road và có cả tùy chọn động cơ diesel lẫn hybrid. Xe sở hữu lưới tản nhiệt với logo TOYOTA cỡ lớn, ốp thân xe màu đen chống trầy xước, tấm chắn gầm được gia cố và bộ mâm 18 inch sơn đen mờ.

Đối với những khách hàng muốn tăng tính cá nhân hóa, thương hiệu độ xe nội bộ Modellista của Toyota cũng giới thiệu bộ body kit dành riêng cho Land Cruiser 300 2027. Gói phụ kiện bao gồm ốp cản trước và sau mang phong cách thể thao, vòm bánh xe mở rộng, bậc lên xuống riêng, ốp cửa hậu, cánh gió nóc thấp cùng bộ mâm hợp kim rèn 6 chấu kích thước 20 inch.

Bên trong khoang cabin, Toyota bổ sung một số trang bị nhằm tăng tính tiện dụng, trong đó có sạc điện thoại không dây, hệ thống kết nối V2X và gói trang bị dành cho điều kiện thời tiết lạnh. Cấu hình chỗ ngồi cũng được thay đổi theo hệ thống truyền động. Các phiên bản diesel tại Nhật Bản đều có 5 chỗ ngồi, trong khi những phiên bản hybrid được bố trí 7 chỗ.

Các phiên bản cao cấp ZX và GR Sport được trang bị hàng loạt tiện nghi như cụm màn hình kép 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió màu, hệ thống âm thanh JBL 14 loa, tủ lạnh mini và hệ thống giải trí dành cho hành khách phía sau. Camera hành trình phía trước và phía sau cùng ổ cắm điện bên ngoài cũng được trang bị tiêu chuẩn.

Thay đổi quan trọng nhất trên Toyota Land Cruiser 300 2027 nằm ở hệ thống truyền động. Sau khi từng được giới thiệu tại một số thị trường như Trung Đông, Australia và Đông Âu, hệ thống hybrid nay chính thức xuất hiện tại Nhật Bản. Điều này đồng nghĩa động cơ xăng V6 tăng áp kép 3,4 lít từng được sử dụng trên Land Cruiser 300 không còn nằm trong danh mục động cơ tại thị trường này.

Thay vào đó, Toyota cung cấp động cơ diesel 3,3 lít tăng áp kép và hệ truyền động hybrid mới. Hệ thống hybrid sử dụng động cơ V6 tăng áp kép 3,5 lít kết hợp với một mô-tơ điện tích hợp vào hộp số tự động 10 cấp cùng bộ pin nickel-metal hydride dung lượng 6,5 Ah đặt dưới sàn khoang hành lý. Tổng công suất của hệ thống đạt 457 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại lên tới 790 Nm.

Sự kết hợp giữa động cơ V6 và mô-tơ điện giúp Land Cruiser 300 Hybrid có được mô-men xoắn tức thời, qua đó cải thiện khả năng tăng tốc và hỗ trợ xe khi vận hành trên địa hình khó. Toyota cũng trang bị hệ thống trợ lực điện cho vô-lăng, được cho là giúp cải thiện độ chính xác và cảm giác điều khiển.

Khả năng off-road vốn là đặc trưng của Land Cruiser cũng tiếp tục được duy trì trên phiên bản hybrid. Mô-tơ điện có thể cung cấp lực kéo tức thời trong những tình huống cần vượt địa hình, trong khi khả năng lội nước tối đa vẫn đạt 700 mm. Theo Toyota, ngay cả khi hệ thống hybrid gặp sự cố nghiêm trọng, xe vẫn có thể tiếp tục vận hành bằng động cơ V6, qua đó duy trì mức độ tin cậy cần thiết cho một mẫu SUV địa hình.

Tuy nhiên, việc bổ sung hệ thống hybrid cũng kéo theo một số đánh đổi. So với phiên bản V6 chạy xăng thuần túy trước đây, Land Cruiser 300 Hybrid nặng hơn khoảng 170 kg. Dung tích bình nhiên liệu cũng giảm từ 80 xuống còn 68 lít, qua đó có thể ảnh hưởng nhất định đến trọng lượng tổng thể cũng như phạm vi hoạt động của xe trong những hành trình dài.

Bên cạnh hệ thống hybrid, Land Cruiser 300 2027 tại Nhật Bản tiếp tục sử dụng động cơ diesel 3.3T tăng áp kép. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 303 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm, hướng đến sự ổn định, độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt khi xe thường xuyên hoạt động trên những cung đường địa hình.

Về khung gầm, phiên bản ZX được trang bị hệ thống treo biến thiên thích ứng, trong khi GR Sport sử dụng hệ thống E-KDSS, giúp tối ưu khả năng kiểm soát thân xe và độ bám đường khi vận hành trên địa hình phức tạp. Sự kết hợp giữa hệ thống treo, khung gầm body-on-frame đặc trưng và hệ dẫn động bốn bánh tiếp tục giúp Toyota Land Cruiser 300 duy trì định hướng SUV địa hình cao cấp.