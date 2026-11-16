Toyota Innova Cross tháng 11/2026: Giá từ 730 triệu đồng, ưu đãi lãi suất hoặc phí trước bạ

Toyota Innova Cross tháng 11/2026 có giá niêm yết từ 730 đến 960 triệu đồng tùy phiên bản 2.0 G, 2.0 V và 2.0 HEV. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 805 đến 1.091 triệu đồng tùy khu vực. Khách mua xe được chọn một trong hai gói hỗ trợ: ưu đãi lãi suất vay hoặc hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Innova ra mắt thị trường Việt Nam lần đầu vào ngày 10/01/2006. Tên gọi của xe lấy cảm hứng từ chữ Innovative, hàm ý đổi mới và sáng tạo. Ngày 12/10/2023, Toyota Việt Nam giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới mang tên Innova Cross, được làm mới từ khung gầm, thiết kế đến trang bị tiện nghi và động cơ.

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, gồm hai phiên bản máy xăng và Hybrid. Có 5 tùy chọn màu ngoại thất: Xanh ánh đen 1H2, Trắng ngọc trai 089 (đắt hơn 8 triệu đồng), Đen 218, Bạc 1D6 và Nâu đồng 4V8. Đối thủ cạnh tranh gồm Hyundai Custin, GAC M6 Pro, BYD M6 và Mitsubishi Xpander.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Mức chênh lệch giữa các phiên bản khá rõ. Bản 2.0 G thấp nhất ở mức 730 triệu đồng, còn bản Hybrid 2.0 HEV cao hơn 230 triệu đồng so với bản G.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Hai gói ưu đãi để khách lựa chọn

Khách hàng được chọn một trong hai gói. Theo nguồn tin, mức ưu đãi tương đương 45–60 triệu đồng tùy phiên bản.

Gói 1: lãi suất 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp theo, kèm quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.

Gói 2: hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, kèm quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.

Thông số kỹ thuật ba phiên bản

Lai giữa SUV và MPV trên nền tảng TNGA

Innova Cross được phát triển trên khung gầm TNGA hoàn toàn mới, chuyển sang phong cách lai giữa SUV và MPV thay vì thuần MPV như trước. Xe dài 4.755 mm, cao 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm. Các thông số đều tăng so với thế hệ tiền nhiệm, tạo diện mạo vững chãi hơn và cabin rộng rãi hơn.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác, viền dưới mạ crôm, liền mạch với cụm đèn trước full-LED. Dải đèn LED định vị ban ngày kiêm xi-nhan được đặt thấp, ngay phía trên khe gió giả, tạo điểm nhấn khác biệt.

Thân xe có các đường gân dập nổi mang lại cảm giác cơ bắp. Bản HEV dùng mâm hợp kim 18 inch, th