Toyota Innova Cross tháng 11/2026: Giá từ 730 triệu đồng, ưu đãi lãi suất hoặc hỗ trợ trước bạ

Toyota Innova Cross tháng 11/2026 có giá niêm yết từ 730 triệu đồng (bản 2.0 G) đến 960 triệu đồng (bản 2.0 HEV). Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 805 triệu đồng đến 1.091 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực. Khách hàng được chọn một trong hai gói ưu đãi: lãi suất vay thấp hoặc hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Innova Cross là thế hệ hoàn toàn mới của dòng MPV Toyota Innova, được Toyota Việt Nam giới thiệu ngày 12/10/2023. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai lựa chọn động cơ là xăng và hybrid. Đối thủ cạnh tranh gồm Hyundai Custin, GAC M6 Pro, BYD M6 và Mitsubishi Xpander.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Ba phiên bản của Innova Cross có mức chênh lệch giá khá rõ. Bản hybrid cao hơn bản 2.0 G tới 230 triệu đồng giá niêm yết. Xe có 5 tùy chọn màu ngoại thất: Xanh ánh đen 1H2, Trắng ngọc trai 089, Đen 218, Bạc 1D6 và Nâu đồng 4V8. Riêng màu Trắng ngọc trai 089 có giá cao hơn 8 triệu đồng.

Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo. Mức này chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Hai gói ưu đãi, chọn một

Theo chương trình hiện hành, khách hàng được lựa chọn một trong hai gói sau:

Gói 1: lãi suất 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp theo, kèm quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.

Gói 2: hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, kèm quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.

Giá trị ưu đãi tương đương 45–60 triệu đồng tùy phiên bản.

Thông số chính của ba phiên bản

Ngoại thất lai giữa SUV và MPV

Innova Cross được phát triển trên khung gầm TNGA hoàn toàn mới, chuyển sang phong cách lai giữa SUV và MPV thay vì thuần MPV như thế hệ trước. Xe dài 4.755 mm, cao 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm. Các thông