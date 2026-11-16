Toyota Innova Cross tháng 11/2026: Giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất

Mẫu xe MPV cỡ trung bán chạy nhất thị trường hiện đang được phân phối với ba phiên bản. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn Innova Cross 2.0G có mức giá bán lẻ khuyến nghị 730 triệu đồng, phiên bản Innova Cross 2.0V có giá 825 triệu đồng và phiên bản hybrid Innova Cross HEV có giá 960 triệu đồng.

Sau khi tính đủ các chi phí bắt buộc như lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và phí sử dụng đường bộ (tạm tính 1 năm), giá lăn bánh của phiên bản Innova Cross 2.0G sẽ dao động từ 805 - 834 triệu đồng.

Toyota Innova Cross đang là mẫu xe MPV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam - Ảnh: TMV

Đối với phiên bản giữa Innova Cross 2.0V, tổng chi phí lăn bánh dao động từ 910 - 940 triệu đồng tuỳ từng địa phương nơi người tiêu dùng đăng ký lưu hành.

Phiên bản điện hoá Innova Cross HEV có giá lăn bánh cao nhất, từ 1,058 - 1,091 tỷ đồng. Đây là phiên bản duy nhất sử dụng hệ truyền động hybrid và cấu hình cabin 7 chỗ ngồi với lối đi ở giữa hàng ghế thứ hai.

Đáng chú ý là trong tháng 11/2026, Toyota Việt Nam đang áp dụng đợt ưu đãi dành cho khách hàng mua mẫu xe Innova Cross.

Cụ thể, người tiêu dùng có thể lựa chọn nhận gói ưu đãi lãi suất 0%/năm cố định 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định 18 tháng tiếp theo, kèm thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất; hoặc nhận khoản hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất.

Thiết kế khoang cabin phiên bản Innova Cross HEV - Ảnh: TMV

Tổng giá trị của gói ưu đãi nêu trên được quy đổi tương đương cao nhất 45 triệu đồng đối với phiên bản G, 55 triệu đồng với phiên bản V và 60 triệu đồng với phiên bản HEV.

Như vậy, tổng chi phí lăn bánh cuối cùng mà người tiêu dùng cần chi trả sẽ là các mức giá lăn bánh trong bảng tính phía dưới trừ đi giá trị ưu đãi áp dụng cho từng phiên bản.

Sau khi trừ ưu đãi, chi phí lăn bánh thấp nhất của Innova Cross sẽ chỉ còn từ 760 triệu đồng. Đây là mức chi phí được xem là rất "dễ thở" đối với người tiêu dùng đang có nhu cầu sở hữu một chiếc MPV đa dụng cấu hình 7 hoặc 8 chỗ ngồi, không gian nội thất rộng rãi, vận hành bền bỉ, chi phí bảo dưỡng thấp.