Toyota Innova Cross mới chốt lịch ra mắt tháng 11

Toyota Innova Cross bản nâng cấp chốt ngày ra mắt 26/11

Toyota Innova Cross (có tên gọi Innova HyCross tại một số thị trường) dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 26/11 ở Ấn Độ với giá bán dao động từ 20 - 34 lakh (quy đổi khoảng 542 - 921 triệu đồng).

Toyota Innova Cross mới sẽ có thiết kế ngoại thất lấy cảm hứng từ dòng bán tải Hilux.

Innova Cross mới dự kiến sở hữu phần đầu xe góc cạnh, bề thế lấy cảm hứng từ Toyota Hilux thế hệ mới. Xe có lưới tản nhiệt mở rộng, cụm đèn pha LED mảnh nối liền bằng dải trang trí màu đen gắn logo dạng chữ ở trung tâm, đi kèm bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế mới trên các bản cao cấp.

Kích thước màn hình giải trí trung tâm trên Toyota Innova Cross mới dự kiến được nâng lên 12,3 inch.

Bên trong khoang lái, màn hình giải trí trung tâm dự kiến tăng kích thước từ 10,1 inch lên 12,3 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số lớn hơn trên bản hybrid và có tùy chọn làm mát hàng ghế sau. Về vận hành, xe dự kiến giữ nguyên hai cấu hình động cơ 2.0L hút khí tự nhiên công suất 173 mã lực cùng hộp số CVT và bản 2.0L hybrid công suất 184 mã lực đi kèm hộp số e-CVT.