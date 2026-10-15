Toyota Innova Cross facelift ấn định ngày ra mắt

Theo Cartoq, Toyota dự kiến giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Innova Cross tại Ấn Độ vào tháng 11/2026. Mẫu xe đã xuất hiện trên đường thử trong những tháng gần đây, để lộ một số điều chỉnh ở ngoại thất và trang bị. Hiện Toyota chưa công bố thông tin chính thức về phiên bản này.

Toyota Innova Cross facelift chạy thử trước thời điểm ra mắt tại Ấn Độ. Ảnh: Cartoq

Toyota Innova Cross facelift thay đổi thiết kế, bổ sung trang bị tiện nghi

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Toyota Innova Cross facelift nằm ở phần đầu xe, với lưới tản nhiệt mới có thiết kế vuông vức hơn, gợi liên tưởng đến Toyota Hilux thế hệ mới. Cụm đèn chiếu sáng dự kiến được tinh chỉnh, kết hợp dải ốp màu đen nối hai bên và logo Toyota đặt ở trung tâm. Cản trước cũng được làm mới với lưới tản nhiệt dạng tổ ong cùng các chi tiết ốp phía dưới, tạo diện mạo khỏe khoắn hơn cho mẫu MPV.

Cụm đèn pha và cản trước Toyota Innova Cross facelift được tinh chỉnh. Ảnh: Cartoq

Ở hai bên, Innova Cross facelift nhiều khả năng giữ nguyên kiểu dáng thân xe hiện hành, với bộ mâm hợp kim có thể khác nhau tùy phiên bản. Phía sau cũng không có nhiều thay đổi, ngoại trừ khả năng cập nhật đồ họa đèn hậu và tinh chỉnh cản sau. Nhìn chung, Toyota lựa chọn làm mới một số chi tiết ngoại thất thay vì thay đổi toàn bộ thiết kế của mẫu xe.

Trong cabin, bố cục tổng thể dự kiến vẫn được duy trì, nhưng xe có thể được bổ sung màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn hơn, giao diện bảng đồng hồ cập nhật và hệ thống camera 360 độ cải tiến. Các trang bị như cửa sổ trời toàn cảnh, ghế chỉnh điện và ghế thông gió có thể tiếp tục xuất hiện tùy phiên bản. Ngoài ra, Toyota được cho là đang cân nhắc trang bị ghế thông gió cho hàng ghế sau.

Khoang nội thất Toyota Innova Cross facelift với màn hình giải trí trung tâm nâng cấp. Ảnh: Cartoq

Những thay đổi trên chủ yếu tập trung vào diện mạo và tiện nghi, thay vì điều chỉnh kết cấu hay không gian cabin. Danh sách trang bị cụ thể của Toyota Innova Cross facelift vẫn cần chờ hãng công bố.

Giữ động cơ xăng 2.0L và hybrid

Về vận hành, Toyota Innova Cross facelift nhiều khả năng tiếp tục có hai tùy chọn hệ truyền động tại Ấn Độ. Bản máy xăng sử dụng động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, công suất 173 mã lực và mô-men xoắn 204 Nm, kết hợp hộp số CVT.

Toyota Innova Cross facelift sử dụng động cơ xăng 2.0L và hệ truyền động hybrid. Ảnh: Cartoq

Trong khi đó, phiên bản hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 184 mã lực và sử dụng hộp số e-CVT. Cấu hình này nhiều khả năng được giữ nguyên trên bản nâng cấp, dù thông số cuối cùng vẫn cần chờ Toyota công bố.

Ngoài hai hệ truyền động trên, Cartoq đề cập khả năng Toyota phát triển phiên bản tương thích với nhiên liệu E85, gồm 85% ethanol và 15% xăng. Hãng cũng có thể cân nhắc một cấu hình hybrid hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, chưa rõ những phương án này sẽ xuất hiện ngay trên Innova Cross facelift hay được triển khai ở thời điểm khác.