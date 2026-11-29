Theo Carscoops, Toyota Innova Cross, hay Innova Hycross tại Ấn Độ, vừa nhận một bản nâng cấp toàn diện, đi kèm diện mạo sắc sảo hơn, thêm công nghệ và khả năng tương thích xăng sinh học E85 cho hệ truyền động hybrid.

Đổi ngoại hình, tương thích xăng E85

Ở Ấn Độ, Toyota Innova Hycross được giới thiệu lần đầu vào năm 2022, kết hợp các yếu tố của dòng xe minivan và SUV. Toyota Innova Hycross sử dụng khung gầm liền khối, được xem là thế hệ thứ ba của dòng Innova. Tại Ấn Độ, phiên bản Toyota Innova tiền nhiệm dùng khung gầm rời vẫn tiếp tục được bán song song dưới tên gọi Innova Crysta.

Bản nâng cấp giữa vòng đời của Toyota Innova Hycross có phần đầu xe được thiết kế lại, nổi bật với cản trước tạo vân khá tương đồng Toyota RAV4, hai bên là các khe hút gió. Cụm đèn LED với thiết kế mới nối liền với nhau thông qua một thanh ốp màu đen.

Phần thân xe không thay đổi, tuy nhiên cụm đèn hậu LED bổ sung đồ họa mang phong cách Lexus LX. Phiên bản cao cấp nhất của xe dùng mâm hợp kim 18 inch, sơn màu Xám Gunmetal Gray.

Tại Ấn Độ, Toyota Innova Hycross trang bị 3 hàng ghế theo cấu hình 7 hoặc 8 chỗ ngồi. Phiên bản cao cấp nhất của xe trang bị cụm màn hình kép 12,3 inch, hệ thống âm thanh JBL 9 loa, điều hòa tự động 2 vùng, camera 360 độ, ghế ngồi bọc da tổng hợp có thông gió ở hàng trước và chỉnh điện ở hàng 2, cửa sổ trời toàn cảnh, 6 túi khí và gói công nghệ Toyota Safety Sense 3.0.

Toyota Innova Hycross được phát triển trên nền tảng kiến trúc TNGA-C, được trang bị hệ truyền động Flex Hybrid đầu tiên của Toyota tại Ấn Độ, cho công suất kết hợp 197 mã lực, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Động cơ xăng 2.0L của xe tương thích xăng sinh học từ E20 đến E85.

Toyota cũng cung cấp cho khách hàng Ấn Độ tùy chọn động cơ xăng 2.0L không kèm theo motor điện, cho công suất 170 mã lực và đi cùng hộp số vô cấp CVT.

Giá bán khởi điểm cho Toyota Innova Hycross bản thuần xăng GX là 19,59 lakh rupee (tương đương 21.200 USD). Bản GX Hybrid có giá 23,99 lakh rupee (tương đương 26.000 USD), trong khi phiên bản cao cấp nhất ZX Hybrid có giá 31,99 lakh rupee, tức khoảng 34.600 USD.

Có thể về Việt Nam?

Tại Việt Nam, Toyota Innova Cross chính thức ra mắt khách Việt vào tháng 10/2023, tức không lâu sau khi Toyota Innova Hycross chào sân thị trường Ấn Độ. Lúc này, Toyota Innova Cross đang là dòng xe Innova duy nhất còn được mở bán tại Việt Nam, hiện gồm 2 bản xăng và một bản hybrid, giá bán 730-960 triệu đồng.

Đối chiếu với lịch ra mắt trước đây từng không quá xa giữa 2 thị trường, có thể kỳ vọng rằng Toyota Innova Cross tại Việt Nam cũng sẽ sớm được giới thiệu bản facelift tương tự ở Ấn Độ.

Cần lưu ý rằng Toyota Innova Cross ở Việt Nam là sản phẩm nhập khẩu Indonesia. Do đó, thời điểm ra mắt bản facelift của mẫu xe này ở Việt Nam sẽ phụ thuộc vào những diễn biến tại thị trường Indonesia.

Có thể suy đoán rằng Toyota Innova Cross bản facelift nếu có mặt ở Việt Nam vẫn đi kèm ngoại hình mới, nhưng hệ thống Flex Hybrid cho khả năng tương thích xăng sinh học E85 sẽ không xuất hiện. Lúc này, thị trường Việt Nam chỉ đang bán các loại xăng sinh học E5 và E10.

Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong 10 tháng đầu năm, Toyota Innova Cross bán được 10.037 xe cho khách hàng, là ôtô du lịch Toyota sở hữu doanh số cao thứ nhì, sau Yaris Cross.

Lượng xe trên bao gồm 4.344 xe thuộc phiên bản Hybrid, bên cạnh 5.693 xe khác thuộc các phiên bản thuần xăng.