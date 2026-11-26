Toyota Innova Cross có tên gọi khác ở Ấn Độ là Innova Hycross vừa tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) tại thị trường này. Đây là lần facelift đầu tiên của mẫu MPV này kể từ khi ra mắt vào tháng 12/2022.

Phiên bản GX sử dụng động cơ xăng có giá khởi điểm 1.959.000 rupee, quy đổi khoảng 548 triệu đồng. Trong khi đó, 4 phiên bản còn lại trang bị động cơ hybrid có giá đề xuất từ 1.999.000-3.199.000 rupee (khoảng 559-895 triệu đồng).

Toyota Innova Cross/Hycross bản facelift ra mắt tại Ấn Độ. Ảnh: Autocar India

Với các bản hybrid, Innova Hycross tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.987cc, kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số eCVT.

Hệ truyền động sử dụng công nghệ nhiên liệu linh hoạt (Flex-Fuel), cho phép xe vận hành bằng hỗn hợp xăng và ethanol từ E20 đến E85. Đáng chú ý, Toyota Innova Hycross trở thành mẫu xe hybrid tự sạc duy nhất đang bán tại Ấn Độ có khả năng sử dụng xăng sinh học E85 (85% ethanol)

Trong khi đó, phiên máy xăng không hybrid có công suất 173 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Về thiết kế, phần đầu xe được làm mới với cụm đèn pha LED projector tích hợp dải đèn định vị ban ngày, có tạo hình tương tự Toyota Taisor. Lưới tản nhiệt mới vuông vức hơn, gợi liên tưởng đến mẫu bán tải Hilux, đi kèm các hốc hút gió hình kim cương.

Ảnh: V3Cars

Đèn sương mù được bố trí lại, trong khi khe hút gió phía dưới thanh mảnh hơn và bổ sung chi tiết trang trí màu bạc.

Thân xe gần như giữ nguyên thiết kế cũ, bao gồm các cửa lớn, diện tích kính rộng và bộ mâm hợp kim 18 inch. Những thay đổi ở phía sau cũng khá hạn chế, chủ yếu tập trung vào cụm đèn hậu.

Bên trong cabin, Innova Hycross được nâng cấp bảng táp-lô bọc vật liệu mềm, kết hợp các chi tiết trang trí màu bạc và đen bóng. Vô-lăng và cần số được bọc da, đi kèm bàn gấp phía sau và hệ thống đèn viền nội thất. Xe cũng được bổ sung màn hình giải trí trung tâm và cụm đồng hồ lái có cùng kích thước 12,3 inch.

Mẫu MPV tiếp tục có cấu hình 7 hoặc 8 chỗ ngồi. Các trang bị đáng chú ý gồm ghế thương gia độc lập chỉnh điện ở hàng thứ hai, ghế trước thông gió, ghế lái chỉnh điện 8 hướng có nhớ vị trí và ghế sau chỉnh độ ngả bằng điện.

Ngoài ra, xe còn có điều hòa tự động hai vùng, cửa gió hàng ghế sau, lọc bụi mịn PM2.5, rèm che nắng phía sau, mở cửa không cần chìa khóa, khởi động bằng nút bấm, cốp điện và hệ thống âm thanh JBL 9 loa tích hợp loa siêu trầm.

Về an toàn, Innova Hycross được trang bị 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng cảm biến đỗ xe trước và sau.

Tại Việt Nam, Toyota Innova Cross là một trong những mẫu MPV phổ biến nhất trên thị trường. Trong đó, phiên bản Innova Cross Hybrid đã bán được 4.344 xe từ đầu năm 2026, đứng thứ hai thị trường.