Toyota Kirloskar Motor (TKM) vừa chính thức ra mắt bản nâng cấp của mẫu xe Innova HyCross và bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 26/11. TKM cho biết, Innova HyCross là mẫu xe Flex Hybrid Electric đầu tiên tại nước này. Xe có mức giá bán lẻ khởi điểm từ 19,99 lakh rupee, tương đương khoảng 550 triệu đồng.

So với bản tiền nhiệm, Innova Cross 2027 sở hữu ngoại thất được thiết kế lại. Phần đầu xe có nhiều nét tương đồng với phong cách của Hilux thế hệ hoàn toàn mới. Lưới tản nhiệt sử dụng hoạ tiết hình tam giác. Đèn định vị ban ngày LED kiểu xếp tầng, kéo dài vào lưới tản nhiệt phía trên. Hốc hút gió 3D tích hợp đèn sương mù dạng viền. Cụm đèn pha dùng công nghệ LED Projector, đèn hậu cũng kiểu xếp tầng.

Mẫu xe Toyota Innova HyCross chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ - Ảnh: Autocar

Ngoại hình Innova Cross 2027 còn điểm thêm một số chi tiết cho cảm giác mạnh mẽ hơn như bộ vành hợp kim, cánh gió sau, nẹp chrome phía trước.

Khoang cabin vẫn có hai tuỳ chọn 7 hoặc 8 chỗ ngồi. Bản 7 chỗ có hàng ghế thứ hai dạng cơ trưởng với lối đi nhỏ ở giữa và bàn phụ được gắn trên lưng hai ghế trước.

Bản cấu hình 8 chỗ ngồi có hàng ghế thứ ba gập tỷ lệ 60:40, hàng ghế thứ hai tích hợp chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện 8 hướng có nhớ vị trí.

Các tiện nghi đáng chú ý trên Innova Cross 2027 có cửa sổ trời toàn cảnh, dàn âm thanh 9 loa JBL, điều hoà tự động, camera 360 độ và cốp sau chỉnh điện.

Thiết kế khoang lái của Innova Cross 2027 - Ảnh: Toyota

Khoang lái trang bị cả hai màn hình kỹ thuật số và giải trí trung tâm đều sở hữu kích thước 12,3 inch. Màn hình trung tâm hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Hệ truyền động của Innova Cross 2027 sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp hệ thống Toyota Hybrid System với 3 chế độ lái EV, Eco và Power.

Đáng chú ý là theo công bố của TKM, động cơ trên Innova Cross mới hoàn toàn tương thích với xăng sinh học ethanol tỷ lệ từ E20 đến E85. Tổng công suất toàn hệ thống đạt khoảng 197 mã lực (147 kW). Xe trang bị hộp số e-Drive.

Theo công bố của nhà sản xuất, Toyota Innova Cross 2027 có mức tiêu thụ nhiên liệu 22,58 km/lít khi dùng xăng E20, tương đương khoảng 4,4 lít/100 km.

Khoang động cơ Innova HyCross tại Ấn Độ - Ảnh: Autocar

Về an toàn, mẫu MPV cỡ trung trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái Toyota Safety Sense 3.0 mới với loạt tính năng quan trọng như điều khiển hành trình tự động thích ứng dùng radar, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và đèn pha tự động. Một số trang bị an toàn tiêu chuẩn khác có phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 6 túi khí.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Innova Cross đang là mẫu xe MPV bán chạy nhất, vượt qua hàng loạt "đàn em" giá rẻ cỡ nhỏ. Cụ thể, luỹ kế 10 tháng 2026, Toyota Innova Cross đạt tổng sản lượng bán hàng 10.037 chiếc, tăng đến 62,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu bản nâng cấp mới sớm có mặt tại Việt Nam, doanh số của Innova Cross hứa hẹn sẽ càng bùng nổ.