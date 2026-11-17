Thiết kế tinh chỉnh theo hướng đơn giản

Sau khoảng 4 năm có mặt trên thị trường kể từ năm 2022, Toyota Innova Cross chuẩn bị đón bản nâng cấp giữa vòng đời đầu tiên. Trước thời điểm ra mắt dự kiến vào ngày 25/11/2026, Toyota đã công bố hình ảnh hé lộ chính thức của mẫu MPV cỡ trung này.

Dù giữ kiểu dáng tổng thể quen thuộc, Innova Cross 2027 nhiều khả năng thay đổi đáng kể ở phần đầu xe. Những hình ảnh chạy thử trước đó cho thấy xe có thể sở hữu tư thế đầu xe thẳng đứng hơn, lưới tản nhiệt mới với các thanh ngang và hệ thống đèn chiếu sáng sắc nét hơn. Toyota cũng có thể đơn giản hóa các chi tiết trang trí ở khu vực này.

Toyota Innova Cross 2027. Ảnh: Xe đời sống.

Ở thân xe, hãng dự kiến duy trì thiết kế hiện tại và chỉ điều chỉnh một số chi tiết như kiểu dáng mâm hợp kim. Phía sau, Innova Cross 2027 có thể sử dụng cửa cốp phẳng hơn và cản sau gọn gàng. Cụm đèn hậu nhiều khả năng vẫn giữ thiết kế cũ nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết nhỏ.

Khoang cabin của Innova Cross 2027 dự kiến tiếp tục duy trì bố cục hiện hành, đồng thời bổ sung cách phối màu và chất liệu bọc ghế mới.

Trước đó, Toyota đã nâng cấp trang bị cho Innova Cross tại Indonesia với màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 7 inch, kết nối Wi-Fi cho hành khách, camera 360 độ và camera hành trình trước/sau. Những trang bị này có thể xuất hiện trên phiên bản mới tại các thị trường khác, trong đó có Ấn Độ.

Nội thất Toyota Innova Cross 2027. Ảnh: Xe đời sống.

Hệ truyền động hybrid có thể tương thích nhiên liệu E100

Điểm đáng chú ý nhất của Innova Cross 2027 nằm ở khả năng nâng cấp hệ truyền động. Theo thông tin được công bố tại Ấn Độ, Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Nitin Gadkari cho biết Toyota sẽ giới thiệu mẫu Innova Cross sử dụng nhiên liệu ethanol sinh học E100 vào ngày 25/11.

Khả năng này có cơ sở khi Toyota từng giới thiệu nguyên mẫu Innova Cross hybrid tự sạc sử dụng nhiên liệu linh hoạt. Xe trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L kết hợp công nghệ hybrid. Toyota cũng điều chỉnh một số bộ phận để động cơ vận hành phù hợp với nhiên liệu có tỷ lệ ethanol cao hơn.

Hiện tại, Innova Cross đã tương thích với nhiên liệu E20. Phiên bản máy xăng sử dụng động cơ 2.0L, sản sinh công suất 173 mã lực và mô-men xoắn 204 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Trong khi đó, bản hybrid tự sạc đạt công suất 186 mã lực và mô-men xoắn 191 Nm, sử dụng hệ truyền động e-Drive với chế độ chuyển số tuần tự.

Toyota chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật và giá bán của Innova Cross 2027. Tuy nhiên, phiên bản nâng cấp được dự đoán có giá cao hơn mẫu xe hiện hành. Sau khi ra mắt tại Ấn Độ, Indonesia và một số thị trường khác, mẫu MPV này cũng được kỳ vọng sẽ cập bến Việt Nam.