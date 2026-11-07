Toyota Innova Cross 2026 mở bán tại Thái Lan, giá quy đổi 1,08 tỷ đồng

Bản nâng cấp Toyota Innova Cross 2026 vừa chính thức ra mắt thị trường Thái Lan với tên gọi Innova Zenix. Đáng chú ý là mẫu xe chỉ còn duy trì hệ truyền động hybrid, bỏ tuỳ chọn thuần xăng, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Trong đó, phiên 2.0 HEV Smart có mức giá bán lẻ 1.379.000 baht, tương đương khoảng 1,08 tỷ đồng; phiên bản 2.0 HEV Premium có giá 1.489.000 baht, tương đương khoảng 1,17 tỷ đồng.

Tại thị trường Thái Lan, Toyota Innova Cross có chính sách bảo hành xe 5 năm hoặc 150.000 km, hệ thống hybrid bảo hành 5 năm không giới hạn quãng đường, trong khi pin hybrid có thời hạn bảo hành 10 năm không giới hạn số km.

Ngoại thất Toyota Innova Cross 2026 được làm mới ở một số chi tiết trang trí - Ảnh: Toyota

Ngoại thất Toyota Innova Cross 2026 có một số điều chỉnh nhỏ như gương chiếu hậu chuyển sang màu đen bóng, ăng-ten vây cá mập màu đen và các chi tiết trang trí bên cửa đổi sang màu đen Piano Black. Riêng bản HEV Premium có thêm bộ bodykit ngoại thất.

Kích thước xe không thay đổi với chiều dài tổng thể 4.760 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.790 mm, trục cơ sở 2.850 mm và khoảng sáng gầm 160 mm. Mẫu xe sử dụng nền tảng TNGA-C với kết cấu khung gầm liền khối Monocoque.

Nâng cấp đáng chú ý ở Innova Cross 2026 nằm ở hệ truyền động và tiện nghi. Trong đó, gói pin Ni-MH được thay mới bằng pin Lithium-ion dung lượng 1,3 kWh. Với thay đổi này, mức tiêu thụ nhiên liệu của Innova Cross được cải thiện từ 20,6 km/lít lên 21,3 km/lít, tiết kiệm hơn so với bản tiền nhiệm. Động cơ xăng đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6 và phù hợp với nhiên liệu sinh học E20.

Innova Cross 2026 tại thị trường Thái Lan chỉ duy trì hai phiên bản hybrid - Ảnh: Toyota

Hệ truyền động trên Toyota Innova Cross 2026 vẫn sử dụng động cơ xăng 2.0L mã M20A-FXS tích hợp công nghệ Dual VVT-i, công suất cực đại 152 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 188 Nm tại 4.400-5.200 vòng/phút.

Motor điện hỗ trợ vận hành có công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm. Khi kết hợp với hộp số vô cấp điện tử e-CVT và hệ dẫn động cầu trước, công suất của hệ thống hybrid trên Innova Cross 2026 đạt 186 mã lực.

Các tiện nghi cũng được nâng cấp. Trong đó, xe trang bị màn hình thông tin TFT kích thước 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống điều hoà tự động, phanh tay điện tử và cốp chỉnh điện.

Cả hai phiên bản đều có cấu hình 7 chỗ ngồi, không có tuỳ chọn 8 chỗ như bản hiện hành tại Việt Nam, với hàng ghế thứ hai Captain Seat có lối đi nhỏ ở giữa, hàng ghế thứ ba gập tỷ lệ 50:50.

Bên cạnh thay đổi về pin hybrid, một số trang bị trên Innova Cross 2026 cũng được nâng cấp - Ảnh: Toyota

Riêng phiên bản HEV Premium có hàng ghế thứ hai bổ sung và đệm đỡ chân Ottoman đều có chức năng chỉnh điện. Ngoài ra, phiên bản cao cấp này cũng trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama, sạc điện thoại không dây, camera hành trình trước và camera toàn cảnh 360 độ.

Gói công nghệ hỗ trợ lái Toyota Safety Sense được áp dụng tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản Innova Cross HEV mới với các tính năng quan trọng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn và điều khiển hành trình tự động thích ứng Dynamic Radar Cruise Control.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau cùng 6 túi khí.

Tại thị trường Việt Nam, Innova Cross đang là một trong hai mẫu xe bán chạy nhất của Toyota. Luỹ kế 9 tháng năm 2026, Toyota Innova Cross đạt tổng sản lượng bán hàng 8.959 chiếc. Đáng chú ý là phiên bản hybrid đạt đến 3.877 chiếc, chiếm tỷ trọng đến 43,3% doanh số của mẫu MPV cỡ trung. Nhiều khả năng bản nâng cấp Innova Cross 2026 cũng sẽ sớm về thị trường Việt Nam.