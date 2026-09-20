Toyota Innova Cross 2026 bản 2.0 HEV và 2.0 V: Giá lăn bánh, ưu đãi và thông số kỹ thuật

Toyota Innova Cross đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của dòng MPV biểu tượng khi chuyển sang nền tảng toàn cầu TNGA-C cùng phong cách đậm chất SUV. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, mẫu xe hiện phân phối tại thị trường Việt Nam với các cấu hình máy xăng và xăng lai điện (Hybrid), hướng tới tối ưu hóa hiệu suất vận hành lẫn trải nghiệm tiện nghi cho cả gia đình và doanh nghiệp.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Toyota Innova Cross

Bước sang tháng 9/2026, Toyota Innova Cross được niêm yết từ 730 triệu đồng đến 960 triệu đồng tùy phiên bản. Riêng tùy chọn màu sơn Trắng ngọc trai sẽ tính thêm 8 triệu đồng vào giá bán.

Khách hàng mua xe trong giai đoạn này được quyền lựa chọn một trong hai gói hỗ trợ: Gói thứ nhất gồm lãi suất vay ưu đãi 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 5,49%/năm cho 6 tháng kế tiếp, đi kèm 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Gói thứ hai áp dụng mức hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ kèm quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị thực tế.

Ngôn ngữ thiết kế lai SUV năng động

Khác biệt hoàn toàn với kết cấu khung gầm rời dẫn động cầu sau truyền thống, thế hệ Innova Cross chuyển sang nền tảng khung gầm liền khối TNGA-C dẫn động cầu trước (FWD). Chiều dài tổng thể đạt 4.755 mm, chiều rộng 1.845 - 1.850 mm, chiều cao 1.790 mm cùng trục cơ sở kéo dài tới 2.850 mm, mang đến dáng vẻ bề thế và vững chãi hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng bằng cụm lưới tản nhiệt hình lục giác viền mạ crôm bóng bẩy, nối liền dải đèn chiếu sáng full-LED sắc sảo. Đèn định vị ban ngày kiêm báo rẽ dạng LED bố trí thấp sát hốc gió trước. Thân xe được nhấn mạnh vẻ khỏe khoắn nhờ vòm bánh xe ốp nhựa đen thể thao, kết hợp mâm hợp kim đường kính 16 inch trên bản G, 17 inch trên bản V và lên tới 18 inch ở phiên bản cao cấp 2.0 HEV.

Phía đuôi xe tạo điểm nhấn bằng cụm đèn hậu LED dạng mảnh kéo dài theo phương ngang, cản sau nở rộng hình thang tạo trọng tâm bám đường trực quan.

Không gian nội thất và tiện nghi khoang hành khách

Khoang cabin của Innova Cross được tái thiết kế theo phong cách hiện đại với bề mặt táp-lô bọc da sang trọng. Trục cơ sở lớn 2.850 mm giải phóng khoảng để chân vượt trội ở cả ba hàng ghế.

Vị trí người lái trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp phím điều khiển, lẫy chuyển số thể thao (bản V và HEV). Cụm đồng hồ sau vô-lăng kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch hiển thị rõ nét dữ liệu vận hành. Màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch đặt nổi hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, liên kết với hệ thống âm thanh 6 loa.

Trên phiên bản 2.0 HEV, xe thiết lập cấu hình 7 chỗ với hàng ghế thứ hai dạng cơ trưởng (ghế thương gia) chỉnh điện 4 hướng và tích hợp đệm đỡ bắp chân, mang lại độ thoải mái thư giãn tối đa. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama cùng hệ thống điều hòa tự động có cửa gió riêng cho từng vị trí ngồi giúp tối ưu độ thoáng đãng.

Hiệu năng động cơ và công nghệ an toàn

Toyota trang bị cho Innova Cross hai cấu hình động cơ đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước:

Động cơ xăng Dynamic Force 2.0L (M20A-FKS): Cho công suất tối đa 172 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại dải tua 4.400 - 5.200 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình hỗn hợp đạt khoảng 7,1 - 7,2 lít/100 km.

Hệ truyền động Hybrid (HEV): Kết hợp máy xăng 2.0L (150 mã lực, 188 Nm) cùng môtơ điện (111 mã lực, 206 Nm). Phiên bản này hỗ trợ chế độ lái thuần điện EV Mode, đem lại khả năng tăng tốc mượt mà và mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng chỉ 4,92 lít/100 km.

Về công nghệ an toàn, bản hybrid sở hữu gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense bao gồm: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường (LDA & LTA), Đèn pha thích ứng tự động (AHB), cùng hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC). Ngoài ra, xe còn được trang bị camera 360 độ, cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí tiêu chuẩn.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Với sự đổi mới toàn diện về công nghệ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu của phiên bản hybrid cùng thiết kế lai crossover bắt mắt, Toyota Innova Cross là đối thủ đáng gờm trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng tại phân khúc xe đa dụng gầm cao.