Toyota Hilux thêm một lần bán tốt hơn Ford Ranger

Ngay trong tháng đầu quý IV, Toyota Hilux đã có thêm một lần "vượt mặt" đối thủ Ford Ranger trong phân khúc bán tải tại thị trường Việt Nam. Tính từ đầu năm, Toyota Hilux đã 3 lần dẫn đầu nhóm bán tải, tuy nhiên doanh số lũy kế vẫn tạm thời xếp sau mẫu xe của thương hiệu Mỹ.

Thêm một lần bán tốt hơn Ranger

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 10, Toyota Hilux bàn giao thành công 941 xe cho khách hàng Việt Nam. Cùng kỳ, doanh số Ford Ranger đạt 601 xe, bao gồm 214 xe nhập khẩu và 387 xe lắp ráp trong nước.

Nhờ đó, Hilux có lần thứ ba từ đầu năm vượt qua Ranger trên bảng thống kê doanh số bán tải tại Việt Nam. Mẫu bán tải Nhật Bản từng leo lên vị trí dẫn đầu phân khúc vào các kỳ báo cáo tháng 2 và tháng 6.

Trong tháng 10, doanh số Mitsubishi Triton tiếp đà giảm, đạt 176 xe. Isuzu D-Max vẫn cho thấy sự thất thường, doanh số ở kỳ báo cáo gần nhất đạt 18 xe.

Sau 10 tháng đầu năm, Toyota Hilux tích lũy được doanh số 6.628 xe. Thành tích bán hàng này chưa đủ giúp Hilux xếp trên Ford Ranger, bởi mẫu bán tải Mỹ sở hữu doanh số 10.436 xe sau 10 tháng.

Ở nhóm xếp sau, Mitsubishi Triton bán được 3.700 xe cho khách Việt. Isuzu D-Max tiếp tục là bán tải bán chậm nhất trong nhóm VAMA thống kê doanh số với chỉ 526 xe từ đầu năm.

Thị trường Việt còn một lựa chọn bán tải khác là Nissan Navara. Mẫu xe này không được công bố doanh số định kỳ.

Thế khó của Ford Ranger

Ford Ranger đến lúc này vẫn đang là bán tải được khách Việt chọn mua nhiều nhất, tuy nhiên sự áp đảo mà đại diện Mỹ từng tạo ra trong quá khứ đã không còn.

Lấy ví dụ khi năm 2025 khép lại, Ford Ranger đạt doanh số 18.692 xe trong khi Mitsubishi Triton bán được 4.303 xe, Toyota Hilux ghi nhận doanh số 3.501 xe.

Khoảng cách doanh số giữa Ranger và Hilux hồi năm ngoái từng ở mức trên 15.000 xe, nhưng sau 10 tháng đầu năm nay đã được rút ngắn xuống còn chưa đến 4.000 xe.

Khi Ford Ranger trồi sụt còn Toyota Hilux lại có màn thể hiện tốt sau khi ra mắt thế hệ mới, khoảng cách giữa cả 2 đã được rút ngắn đáng kể.

Ford ra mắt dòng Ranger 3.0L mới, tuy nhiên bỏ các phiên bản số sàn, tăng giá cho dòng Ranger 2.0L. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong lần chia sẻ gần đây với Tri Thức - Znews, đại diện đại lý Ford ở phường Dĩ An (TP.HCM) cho biết doanh số dòng bán tải Ranger bị ảnh hưởng khá nhiều từ sau đợt điều chỉnh giá bán hồi đầu tháng 10.

Khi đó, Ranger XLS 2.0L tăng giá 19 triệu đồng cho các phiên bản 4x2 và 4x4, trong khi Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 cũng được điều chỉnh giá bán tăng thêm 24 triệu đồng.

Xa hơn từ đầu tháng 7, Ford Việt Nam đã thông báo loại bỏ các phiên bản sử dụng hộp số sàn, đưa hộp số tự động 10 cấp thành trang bị tiêu chuẩn trên dòng bán tải Ford Ranger.

Bên cạnh yếu tố giá bán, việc Ford Ranger không còn tùy chọn số sàn từ đầu tháng 7 cũng có thể đã ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh. Trong bối cảnh Toyota Hilux, Isuzu D-Max vẫn cung cấp các lựa chọn số sàn giá rẻ cho khách hàng Việt Nam, Ford dường như sẽ để vuột mất một tệp khách hàng nhất định.

Hồi cuối tháng 9, VinFast trình làng VF Wild - mẫu bán tải đầu tiên của thương hiệu đồng thời là xe điện phạm vi mở rộng (REEV) đầu tiên trong phân khúc bán tải ở Việt Nam. VinFast VF Wild có giá khởi điểm 860 triệu đồng, từng thu về gần 11.000 đơn đặt hàng trong 2 tuần đầu mở bán.

VinFast VF Wild có thể tạo ra những biến động lớn cho phân khúc bán tải ở Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Việc VinFast VF Wild tham gia thị trường bán tải được cho là sẽ tạo ra những áp lực không nhỏ lên Ford Ranger và loạt bán tải Nhật Bản gồm Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max và Nissan Navara.

Trong trường hợp VinFast có thể chuyển đổi khoảng 50% lượng đơn cọc trên thành số xe bàn giao chính thức, phân khúc bán tải ở Việt Nam sẽ chứng kiến những biến động đáng kể. Cho đến trước khi VinFast tiến hành bàn giao VF Wild bản thương mại, Ford Ranger nhiều khả năng sẽ vẫn là "vua bán tải" ở Việt Nam khi năm 2026 khép lại.