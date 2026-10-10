Toyota Hilux tái hiện màn 'test' độ bền huyền thoại

Chương trình về xe hơi của Anh Quốc “Top Gear” thường xuyên nổi tiếng với những màn thử nghiệm xe hơi theo cách không giống ai. Một trong những số nổi tiếng nhất của chương trình này liên quan tới màn tra tấn thử độ bền của một chiếc Toyota Hilux đời 2003. Video YouTube của số này hiện có khoảng 31 triệu lượt xem.

Màn thử nghiệm độ bền Toyota Hilux của Top Gear hiện có khoảng 31 triệu lượt xem.

Trong màn thử nghiệm đó, người dẫn chương trình Jeremy Clarkson đã lấy một chiếc Hilux thế hệ thứ tư và lái nó lao xuống cầu thang, cà vào những bức tường đá, đâm trực diện vào một cái cây, để xe chìm dưới biển, lái xuyên qua một nhà kho, cho xe chịu những cú va đập từ quả cầu phá dỡ rồi thậm chí còn châm lửa đốt.

Sau đó, người đồng dẫn chương trình James May còn nâng mức thử thách lên một bậc khi đặt chiếc xe trên nóc một tòa chung cư chuẩn bị bị phá dỡ, rồi để nó rơi xuống cùng lúc tòa nhà sụp đổ.

Toyota tái hiện một phần của màn thử nghiệm huyền thoại bằng cách thả một chiếc rơ-moóc du lịch từ độ cao 9 mét lên Hilux mới.

Mới đây, phân nhánh bên Anh của Toyota đã tái hiện một phần của màn thử nghiệm này trên chiếc Hilux thế hệ mới nhất. Trong bài thử nghiệm, một chiếc rơ-moóc du lịch có trọng lượng 760 kg được thả từ độ cao 9 mét xuống thẳng lên nóc của chiếc Hilux. Kết quả diễn ra tương tự như bài thử nghiệm của Top Gear, chiếc Toyota Hilux vẫn có thể nổ máy và di chuyển bình thường.

Toyota cảnh báo người xem không nên cố gắng tái hiện hoặc làm theo bất kỳ hành động nào xuất hiện trong video, bởi điều này có thể gây chấn thương nghiêm trọng, tử vong hoặc thiệt hại tài sản. Ngoài ra, hãng cho biết toàn bộ mảnh vỡ của chiếc xe đã được thu gom lại và chuyển tới cơ sở tái chế.