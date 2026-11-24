Mùa giải thứ 19 của Giải đua xe ô tô địa hình Nam PVOIL VOC 2026 đã khép lại, ghi dấu với sự tham gia của 88 đội đua, 176 vận động viên, tranh tài ở bốn hạng đấu trên 24 đường thi địa hình và đã tìm ra 4 nhà vô địch ở các hạng đấu.

Dàn xe Toyota Hilux cùng khách hàng chinh phục đường lái thử tại PVOIL VOC 2026.

Bên cạnh đó, gian hàng trưng bày và đường lái thử địa hình (off-road) của các hãng xe cũng trở thành điểm hẹn thú vị của đông đảo người yêu thích chinh phục địa hình và mong muốn thử thách giới hạn bản thân. Tại sự kiện, Toyota mang tới hai mẫu xe địa hình Hilux và Land Cruiser FJ để khách hàng trải nghiệm.

Toyota Hilux là mẫu xe thuộc dự án xe đa dụng toàn cầu (IMV) của Toyota, được phát triển với định hướng đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng tại nhiều thị trường, đặc biệt là trong những điều kiện địa hình đòi hỏi sức bền bỉ và linh hoạt.

Cấu trúc khung gầm rời (body on frame) mang đến cho Hilux khả năng chịu tải, lực kéo tốt và vận hành mạnh mẽ trên những cung đường phức tạp.

Một chuyên gia trong ngành cho biết, trực tiếp vượt qua các bài thi hố so le, cua nghiêng và đường đá, nền tảng khung gầm IMV dạng thang chịu lực xoắn vượt trội giúp bảo vệ cabin ổn định, giữ các bánh xe bám đường tối đa. Tại bài qua đường lầy, hệ thống lựa chọn đa địa hình Multi-Terrain Select (MTS) và hệ thống kiểm soát lực kéo (A-TRC) trên Hilux phát huy tác dụng rõ rệt khi tự điều tiết phanh trượt và chân ga, dồn lực kéo sang bánh có độ bám để xe tự thoát lầy nhẹ nhàng.

Khách hàng đăng ký lái thử Hilux và Land Cruiser FJ.

Lần thứ tư đến với cung đường lái thử của Toyota, anh Hoàng Long, chủ xe Toyota Hilux đời 2020 chia sẻ: "Năm nào tôi cũng rất ấn tượng với đường địa hình của Toyota. Hãng thiết kế các thử thách phù hợp để xe phát huy sức mạnh vượt địa hình.

Nhưng năm nay, điều tôi thích thú hơn cả và dù bận rộn công việc vẫn đến sự kiện là để lái thử Hilux thế hệ mới và Land Cruiser FJ hoàn toàn mới. Với Hilux, vô lăng trợ lực điện nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn cho cảm giác chân thật, động cơ 2.8L tăng áp và sự hỗ trợ của các tính năng đi địa hình MTS lần đầu được trang bị giúp việc đi địa hình hay hơn, dễ dàng và cảm giác an toàn hơn".

So với việc lái off-road các đời Hilux trước đó, chủ xe Hilux 2020 nhận định: "Cảm giác linh hoạt, đầm chắc, giữ thăng bằng tốt khi đi vào đường gồ ghề hay hố sụt là điểm chung của Hilux qua các thế hệ".

Vị khách hàng cũng cho biết, hiện chiếc xe của anh vẫn chạy tốt, chỉ cần bảo dưỡng định kỳ theo các mốc nhà sản xuất khuyến cáo, nhưng nếu dư giả về kinh tế, anh sẽ đổi lên Hilux thế hệ mới. "Hilux thế hệ này thật sự đẹp, rất đẹp, đẹp từ ngoài vào trong", anh Long chia sẻ thêm.

Hilux phát huy sức mạnh chinh phục địa hình.

Ở thế hệ mới, Hilux vượt xa kỳ vọng về một mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm phục vụ công việc hàng ngày hay chinh phạt những cung đường off-road hiểm trở, trở thành chiếc xe đại diện cho phong cách sống của chủ sở hữu. Một mẫu xe sành điệu cho chuyến đi phố hay tụ tập bạn bè, đủ sang trọng và có lực khi đi gặp khách hàng, đủ an toàn và tiện nghi cho nhu cầu gia đình.

Từ thông số động cơ đến thiết kế và trang bị, Hilux thế hệ thứ 9 đã góp phần thay đổi cục diện phân khúc bán tải và nâng tầm vị thế bán tải Toyota tại thị trường Việt Nam. Tháng 10 vừa qua, doanh số Hilux đạt 941 xe và nằm trong top 3 xe bán chạy của Toyota.

Với Land Cruiser FJ, mẫu SUV địa hình của Toyota đã thu hút sự chú ý ngay từ khi ra mắt. Sức hấp dẫn của mẫu xe việt dã này vẫn chưa hề hạ nhiệt. Sau hơn 3 tháng ra mắt, gần 400 chiếc Land Cruiser FJ đã được giao đến tay khách hàng.

Mẫu xe đủ nhỏ gọn và linh hoạt để đi phố, đủ mạnh mẽ cho những hành trình khám phá dịp cuối tuần, là lựa chọn thú vị cho tệp khách hàng trẻ yêu chinh phục nhưng bận rộn với công việc và cuộc sống thường ngày.

Land Cruiser FJ linh hoạt và mạnh mẽ chinh phục các thử thách off-road.

Tại PVOIL VOC 2026, Land Cruiser FJ hoạt động liên tục trong thời gian diễn ra hoạt động lái thử.

Anh Lê Minh Đình (Hà Nội), một khách hàng trải nghiệm xe, đánh giá: "Đường thử năm nay khó hơn, đặc biệt ở những đoạn dốc. Nhưng cảm giác lái FJ rất chắc chắn, các công nghệ hỗ trợ giúp tôi tự tin hơn nhiều".

Còn với một khách hàng khác là anh Nguyễn Hồng Phương (Hải Phòng) lại có cảm nhận: "Có nhiều đoạn phải luồn lách nhưng FJ xoay trở rất linh hoạt. Nếu dùng một từ để diễn tả cảm giác cầm lái mẫu xe này thì đó là phiêu".

Bước ra khỏi cuộc chiến bùn đất của PVOIL VOC 2026, bộ đôi Hilux và Land Cruiser FJ đã chứng minh được "thực lực" với khách hàng. Áp dụng giá bán hợp lý, chính sách bán hàng hấp dẫn cùng nguồn cung ổn định, hai mẫu xe này có cơ hội gia tăng doanh số trong mùa cao điểm trước tết Nguyên đán 2027.