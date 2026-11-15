Toyota Hilux được hoán cải làm xe chuyên dụng phục vụ Giáo hoàng

Trong chuyến công du Nam Mỹ mới đây của Giáo hoàng Leo XIV, cặp bán tải Toyota Hilux qua hoán cải thành xe nghi lễ chuyên dụng (Popemobile) để phục vụ ở chặng dừng chân tại Buenos Aires và Cordoba (Argentina) đã trở thành tâm điểm chú ý.

Theo Toyota Argentina, hãng đã chế tạo hai chiếc Hilux Popemobile giống hệt nhau cùng một dàn xe hậu cần để phục vụ lịch trình của Giáo hoàng. Việc lựa chọn Hilux xuất phát từ vị thế đây là mẫu ô tô có sản lượng lắp ráp lớn nhất tại quốc gia Nam Mỹ này.

Mẫu bán tải Toyota Hilux Popemobile phục vụ Giáo hoàng Leo XIV tại Argentina. (Ảnh: Toyota Argentina)

Thiết kế mới, sử dụng khung gầm thế hệ trước

Toyota Argentina giới thiệu chiếc xe phục vụ Giáo hoàng là màn xuất hiện sớm của Hilux thế hệ thứ 9 trước khi mẫu xe này chính thức đi vào sản xuất tại nhà máy Zárate trong thời gian tới. Trước đó, Toyota Hilux thế hệ thứ 9 đã ra mắt toàn cầu vào tháng 11/2025 và cũng đang được kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Chuyên trang Motor1 Brazil dẫn nguồn tin địa phương cho biết dự án chế tạo cặp xe chuyên dụng này đã được phê duyệt từ trước cuối mùa hè, thời điểm dây chuyền lắp ráp Hilux thế hệ mới tại nhà máy Zárate chưa vận hành thương mại. Do đó, giới chuyên môn nhận định hai chiếc xe nguyên bản được xuất xưởng từ nhà máy Zárate nhiều khả năng là phiên bản tiền sản xuất hoặc chính là mẫu Hilux thế hệ thứ 8.

Từ bộ khung gốc, xưởng chế tác thân xe Vallé Equipamientos tại Argentina đã thay thế và đồng bộ toàn bộ phần mặt ca-lăng, cản trước, tai xe, cụm đèn chiếu sáng cũng như khoang nội thất theo thiết kế của Hilux thế hệ thứ 9. Quá trình chuyển đổi ngoại hình và nội thất diễn ra vừa vặn do Hilux thế hệ mới vẫn giữ nguyên kết cấu khung gầm cơ bản và thiết kế từ thế hệ thứ 8.

Thùng hàng biến thành khoang nghi lễ cao 3,1 mét

Để biến một mẫu xe bán tải chở hàng thành phương tiện di chuyển cho người đứng đầu Tòa thánh, Vallé Equipamientos đã thực hiện hàng loạt nâng cấp theo đúng quy chuẩn kỹ thuật do Vatican đề ra.

Toàn bộ khu vực thùng hàng phía sau của chiếc Hilux cabin đơn được lắp đặt một mái vòm cao bằng vật liệu nhựa polycarbonate trong suốt tích hợp hệ thống đèn chiếu sáng, nâng tổng chiều cao của chiếc xe lên mức 3,1 mét. Bên trong là chiếc ghế ngồi dành cho Giáo hoàng được bọc da màu trắng, đi kèm hai ghế phụ dạng gập đặt quay mặt vào nhau ở phía sau dành cho nhân viên cận vệ. Phần cửa thùng phía đuôi xe được cắt gọn để lắp đặt hệ thống bậc thang chuyên dụng hỗ trợ việc lên xuống.

Khu vực thùng hàng lắp mái vòm nhựa polycarbonate cao 3,1 mét cùng ghế ngồi bọc da trắng và bậc thang phía sau. (Ảnh: Toyota Argentina)

Ở bên ngoài, toàn bộ thân vỏ và cả các tấm ốp nhựa đen ở vòm bánh xe nguyên bản đều được phủ sơn màu trắng đồng nhất. Hai bên tai xe phía trước gắn cờ ngoại giao, cánh cửa có huy hiệu của Tòa thánh. Xe sử dụng biển số đăng ký riêng của Thành quốc Vatican.

Về mặt cơ khí, chiếc Hilux Popemobile vẫn giữ nguyên kết cấu khung gầm rời IMV và khối động cơ diesel tăng áp tiêu chuẩn. Tuy nhiên, để khắc phục đặc tính dằn xóc vốn có của dòng xe bán tải khi thùng sau không chở hàng nặng, các kỹ sư đã tinh chỉnh lại độ cứng của hệ thống nhíp lá phía sau xe, giúp xe vận hành êm ái và giữ thăng bằng ổn định khi Giáo hoàng đứng hoặc ngồi trên bệ cao.

Ngoài hai chiếc Toyota Hilux tại Argentina, chuyến công du Nam Mỹ của Giáo hoàng Leo XIV còn có sự xuất hiện của hai mẫu bán tải cỡ trung khác là Fiat Titano tại Uruguay và Chevrolet S10 tại Peru.

Mẫu bán tải Fiat Titano được hoán cải để phục vụ Giáo hoàng tại Uruguay và Peru. (Ảnh: Stellantis)

Ở chặng Uruguay, tập đoàn Stellantis cung cấp chiếc Fiat Titano cabin đơn do xưởng Nordex cải tạo với thảm đỏ, mái vòm và cầu thang đóng mở bằng điện.

Trong khi đó tại Peru, General Motors đưa vào phục vụ hai chiếc Chevrolet S10 trang bị động cơ dầu 2.8L lắp ráp tại Brazil. Do dòng S10 chỉ có cấu hình cabin kép, xưởng chế tác Engesig đã phải cắt bỏ nửa sau khoang cabin cùng trụ C để lấy không gian làm khoang nghi lễ, đồng thời hàn gia cố thêm các thanh chịu lực cho khung gầm để bù đắp độ cứng vững của thân xe.