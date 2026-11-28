Video: Xem chi tiết SUV thuần điện Toyota Highlander EV 2028.

GAC Toyota vừa hé lộ một mẫu SUV điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV hay REEV), dự kiến xuất hiện tại Triển lãm ô tô Quảng Châu vào ngày 27/11 tới đây. Hình ảnh nhá hàng không tiết lộ tên mẫu xe, nhưng thời điểm ra mắt cho thấy nhiều khả năng đây là Toyota Highlander. Trước đó, vào hồi tháng 8/2026, Tập đoàn GAC cho biết phiên bản sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động của Highlander sẽ lần đầu xuất hiện trước công chúng trong nửa cuối năm nay.

oyota Highlander hiện được bán tại thị trường Trung Quốc với 2 tùy chọn động cơ, gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L và hệ truyền động hybrid thông thường với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L. Trong khi đó, trên xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), mô-tơ điện luôn đảm nhiệm việc dẫn động tới các bánh xe còn động cơ đốt trong (ICE) chỉ có nhiệm vụ sạc pin hoặc hỗ trợ mô-tơ điện.

Toyota Highlander sắp có bản điện mở rộng phạm vi EREV, chạy tới 1.000km.

GAC Toyota lần đầu công bố kế hoạch phát triển Highlander và Sienna tại ngày hội công nghệ diễn ra vào tháng 6/2025. Liên doanh này cho biết các kỹ sư Trung Quốc sẽ dẫn dắt quá trình phát triển thế hệ tiếp theo của dòng SUV và MPV dành riêng cho thị trường nước này. Cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động. GAC Toyota cũng công bố một nền tảng dành cho các mẫu xe có chiều dài tối đa 5,3 m, chủ yếu được thiết kế cho xe hybrid. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa xác nhận việc nền tảng này được sử dụng trên mẫu xe trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu năm nay.

Một báo cáo vào ngày 2/11 của trang Yanzhao Cheping (Trung Quốc) mô tả mẫu EREV mới của Toyota là SUV 7 chỗ, có chiều dài cơ sở 3.050 mm và động cơ xăng tăng áp 1.5L đóng vai trò mở rộng phạm vi hoạt động. Theo nguồn tin này, xe có thể di chuyển 150 km bằng năng lượng điện trong khi tổng phạm vi hoạt động đạt khoảng 1.000 km. Tuy nhiên, báo cáo cho biết các thông số trên xuất phát từ thông tin rò rỉ và không nêu rõ chu trình thử nghiệm được sử dụng. GAC Toyota hiện chưa công bố thông số kỹ thuật cũng như giá bán của mẫu xe này.

Một báo cáo vào ngày 2/11 của trang Yanzhao Cheping (Trung Quốc) mô tả mẫu EREV mới của Toyota là SUV 7 chỗ, có chiều dài cơ sở 3.050 mm và động cơ xăng tăng áp 1.5L.

Toyota Highlander EREV có thể được đưa vào sản xuất từ tháng 4/2027. Vào hồi tháng 9/2026, Nikkei đưa tin Toyota có kế hoạch bắt đầu sản xuất xe EREV tại Trung Quốc trong tháng 11 này với mục tiêu sản lượng khoảng 200.000 xe vào năm 2027 và 400.000 xe vào năm 2028. Các mục tiêu trên áp dụng cho toàn bộ sản lượng xe EREV của Toyota tại Trung Quốc. Hãng chưa công bố sản lượng riêng dành cho Toyota Highlander EREV.

Trong khi đó, vào hồi tháng 2/2026, Toyota đã giới thiệu phiên bản thuần điện dành của Highlander cho thị trường Mỹ. Mẫu xe có cấu hình nội thất tối đa 7 chỗ ngồi với 3 hàng ghế và sẽ được sản xuất tại Georgetown, bang Kentucky. Toyota ước tính phiên bản dẫn động 4 bánh, sử dụng bộ pin dung lượng 95,8 kWh, có thể di chuyển 507 km sau mỗi lần sạc.

Toyota Highlander EREV có thể được đưa vào sản xuất từ tháng 4/2027. Vào hồi tháng 9/2026, Nikkei đưa tin Toyota có kế hoạch bắt đầu sản xuất xe EREV tại Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), trong tháng 10/2026, thị trường nước này tiêu thụ 114.000 xe EREV, bằng một nửa so với con số 226.000 chiếc của xe hybrid sạc điện (PHEV). Điều này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của loại phương tiện này tại thị trường tỷ dân.

Xe EREV hiện đang trở thành xu hướng thịnh hành trong ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc. Không chỉ Toyota, các hãng xe nước ngoài khác cũng phải tham gia vào cuộc đua này như Volkswagen và Audi.

EREV hiện đang trở thành xu hướng thịnh hành trong ngành công nghiệp ôtô.

Tại Việt Nam, xe EREV cũng đã bắt đầu xuất hiện lác đác với "phát súng đầu tiên" là VinFast VF Wild. Trong thời gian tới, thị trường Việt Nam sẽ đón nhận thêm những mẫu xe EREV khác như Volkswagen ID. Era 9X và iCaur V27.

Động cơ EREV cũng mới xuất hiện trong Thông tư số 45/2026 Sửa đổi tại Việt Nam. Theo quy định, xe REEV/EREV ở Việt Nam được chia thành 2 loại. Đầu tiên là xe điện mở rộng phạm vi, gốc điện (REEVeb/EREVeb) với phạm vi hoạt động thuần điện (AER theo chu trình NEDC) từ 250 km trở lên. Thứ hai là xe điện mở rộng phạm vi, ưu tiên điện (REEVep/EREVep) với phạm vi hoạt động thuần điện (AER theo chu trình NEDC) từ 150 km đến dưới 250 km. Điểm nhấn của xe EREV là khả năng vận hành như ôtô điện nhưng vẫn có động cơ xăng để sạc pin, tạo cảm giác an tâm cho người dùng.