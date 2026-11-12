Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Ngày 11/11/2026, Toyota công bố những tiến triển trong lĩnh vực công nghệ điện hóa tại sự kiện giới thiệu các giải pháp di chuyển và sản xuất tương lai, tổ chức ở trung tâm nghiên cứu và phát triển của hãng tại bang Michigan, Mỹ. Trong đó, pin thể rắn tiếp tục là một trong những công nghệ được nhà sản xuất ô tô Nhật Bản ưu tiên phát triển.

Toyota đặt mục tiêu đưa loại pin thế hệ mới này vào một mẫu ô tô trong tương lai trước khi kết thúc năm 2028. Nếu đạt được các thông số kỹ thuật kỳ vọng, công nghệ có thể giúp cải thiện đáng kể phạm vi di chuyển và thời gian sạc, hai yếu tố đang ảnh hưởng lớn đến quyết định lựa chọn xe điện của người tiêu dùng.

Khác với pin lithium-ion truyền thống sử dụng chất điện phân dạng lỏng, pin thể rắn sử dụng vật liệu điện phân rắn để vận chuyển ion giữa các điện cực. Thiết kế này được kỳ vọng giúp tăng mật độ năng lượng, giảm kích thước bộ pin và cải thiện hiệu suất sạc.

Một ưu điểm khác nằm ở khả năng nâng cao độ an toàn nhờ hạn chế sử dụng chất điện phân lỏng dễ cháy. Tuy nhiên, pin thể rắn không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ đoản mạch hoặc sự cố nhiệt. Công nghệ vẫn cần trải qua quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt trước khi được ứng dụng rộng rãi trên ô tô thương mại.

Công nghệ pin thể rắn Toyota, hướng tới khả năng sạc từ 10% lên 80% trong 10 phút và cải thiện phạm vi di chuyển của ô tô điện. Ảnh: AI tạo.

Trong lộ trình phát triển công bố từ năm 2023, Toyota từng đặt mục tiêu chế tạo pin thể rắn có khả năng sạc từ 10% lên 80% dung lượng trong thời gian không quá 10 phút. Hãng cũng kỳ vọng tăng khoảng 20% phạm vi hoạt động so với dòng pin lithium-ion hiệu suất cao đang được nghiên cứu.

Dù vậy, những thông số này hiện vẫn là mục tiêu phát triển công nghệ, chưa phải kết quả vận hành được xác nhận trên một mẫu ô tô điện thương mại. Toyota cũng chưa công bố bằng chứng chính thức cho thấy pin thể rắn mới có thể sạc đầy 100% trong 10 phút hoặc duy trì mức suy hao dung lượng dưới 10% sau 5.000 chu kỳ sạc.

Để từng bước hiện thực hóa kế hoạch, Toyota đang mở rộng hợp tác với nhiều doanh nghiệp vật liệu tại Nhật Bản. Tháng 10/2025, hãng cùng Sumitomo Metal Mining công bố tiến triển trong việc phát triển vật liệu cực dương có độ bền cao, hướng đến khắc phục tình trạng suy giảm hiệu suất sau nhiều chu kỳ sạc và xả.

Ở lĩnh vực chất điện phân, Toyota hợp tác với Idemitsu Kosan nhằm phát triển vật liệu rắn gốc sulfide. Tháng 1/2026, Idemitsu quyết định đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thử nghiệm quy mô lớn tại Chiba, dự kiến hoàn thành năm 2027, với công suất thiết kế vài trăm tấn mỗi năm.

Song song với hoạt động tại Nhật Bản, Toyota tiếp tục tăng cường năng lực nghiên cứu ở thị trường Mỹ. Ngày 1/10/2026, hãng đưa vào hoạt động Trung tâm Pin Bắc Mỹ tại Michigan, phục vụ nghiên cứu và đánh giá công nghệ pin từ vật liệu đầu vào, ứng dụng trên phương tiện đến khả năng tái chế.

Những bước chuẩn bị này cho thấy Toyota không chỉ tập trung cải thiện hiệu suất pin mà còn xây dựng chuỗi cung ứng vật liệu và năng lực sản xuất. Đây là yếu tố quan trọng bởi quá trình thương mại hóa pin thể rắn vẫn gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong việc kiểm soát chi phí, duy trì độ ổn định của vật liệu và sản xuất hàng loạt với chất lượng đồng đều.

Nếu đạt được mục tiêu sạc nhanh, công nghệ pin thể rắn có thể tạo thêm động lực cho ngành ô tô điện, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng sạc công suất cao. Tuy nhiên, thời gian sạc thực tế còn phụ thuộc vào thiết kế phương tiện, nhiệt độ bộ pin và khả năng cung cấp điện của trạm sạc.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô trên thế giới đang cạnh tranh về phạm vi di chuyển, tốc độ sạc và chi phí sử dụng, kế hoạch thương mại hóa pin thể rắn trước cuối năm 2028 của Toyota tiếp tục thu hút sự quan tâm. Dù chưa công bố thông số cuối cùng của sản phẩm thương mại, tiến độ nghiên cứu và chuẩn bị sản xuất sẽ là yếu tố quyết định khả năng đưa công nghệ này ra thị trường.