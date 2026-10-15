Toyota Glanza 2026 siêu rẻ chỉ 190 triệu đồng, 'chung trứng' Suzuki Baleno

Gần đây Suzuki đã nâng cấp giữa vòng đời lần thứ 3 cho mẫu hatchback hạng B Baleno của mình. Do Toyota lấy nền tảng mẫu xe này để tạo ra chiếc Glanza của mình, vì vậy Glanza 2026 thế hệ mới cũng có các nâng cấp tương tự. Tuy nhiên Toyota đã cố đổi thiết kế đầu xe cho "ngầu" hơn.

Trong khi giữ đèn pha nguyên bản khiến phần đầu trông không ăn nhập và liên tưởng tới quái vật Predator trong series phim cùng tên. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh lại kết hợp cùng cản trước thiết kế mới, nhưng theo ngôn ngữ cũ của hãng thay vì phần đầu "cá mập" tinh tế và mang phong cách xe điện như dải sản phẩm hiện tại.

Logo Toyota được dời vị trí từ lưới tản nhiệt lên mép trước của nắp capo. Đèn sương mù phía trước chuyển sang dạng hình chữ nhật thon gọn. Xe còn được bổ sung thêm ốp hông. Thân xe tiếp tục sử dụng bộ mâm hợp kim 16 inch tương tự bản tiền nhiệm.

Xe có gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ cùng anten vây cá mập trên mái. Phần đuôi xe không có sự thay đổi đáng kể. Toyota cung cấp 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Trắng Cafe, Đen Bluish, Xanh Digital Teal, Đỏ Sportin, Xám Gaming, Xanh Insta và Bạc Enticing, trong đó sắc đỏ là lựa chọn nổi bật nhất.

Bêm trong khoang cabin, bảng điều khiển trung tâm vẫn giữ bố cục cơ bản từ phiên bản trước nhưng đã được hoàn thiện tinh tế hơn. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Các biến thể cao cấp được trang bị hệ thống âm thanh Clarion.

Toyota đã nâng cấp sự tiện nghi với hàng ghế trước tích hợp tính năng thông gió, điều khiển qua phím bấm ở bệ trung tâm. Ngoài ra, xe còn sở hữu sạc điện thoại không dây tích hợp công nghệ làm mát chủ động nhằm hạn chế tình trạng quá nhiệt cho thiết bị trong quá trình sạc. Cụm đồng hồ hiển thị tiếp tục duy trì dạng kết hợp cơ và kỹ thuật số.

Các tiện nghi khác bao gồm điều hòa tự động, camera 360 độ, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) và các cổng sạc USB. Glanza tiếp tục phát huy ưu điểm về không gian cabin rộng rãi, tính thực dụng cao và khả năng vận hành êm ái. Điểm nâng cấp quan trọng nhất trên Glanza mới là gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS Cấp độ 2, biến mẫu xe này thành một trong những chiếc hatchback giàu công nghệ nhất phân khúc.

Hệ thống ADAS bao gồm các tính năng như Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn đường, Phanh khẩn cấp tự động và Hỗ trợ pha cao tự động. Xe cũng được bố trí các nút bấm vật lý dễ thao tác để bật hoặc tắt các tính năng ADAS.

Dưới nắp capo, Toyota thực hiện sự thay đổi lớn về hệ động lực. Động cơ xăng hút khí tự nhiên K12 4 xi-lanh dung tích 1.2L cũ đã được thay thế bằng động cơ 3 xi-lanh dung tích 1.2L mới. Khối động cơ này thực chất là mã Z12E của Maruti Suzuki, trang bị kim phun đôi trên mỗi xi-lanh, mang lại trọng lượng nhẹ hơn và tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Lực kéo ở dải vòng tua thấp của xe được cải thiện đáng kể. Dù vậy, việc chuyển từ động cơ 4 xi-lanh sang 3 xi-lanh có thể làm giảm độ êm ái khi vận hành so với sự mượt mà vốn có của động cơ K12 trước đây. Động cơ Z12E đi kèm hai tùy chọn hộp số gồm số sàn 5 cấp hoặc số tự động AMT 5 cấp. Xe có mức giá khởi điểm từ 699.000 Rupee (190,1 triệu đồng).

Video: Giới thiệu mẫu xe Toyota Glanza 2026 - htachback giá siêu rẻ.