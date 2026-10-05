Toyota giới thiệu xe SUV 7 chỗ công suất 362 mã lực, giá hơn 1,1 tỷ đồng

Bên cạnh đó, Toyota cũng điều chỉnh trang bị trên một số phiên bản khác, trong khi giá khởi điểm của Grand Highlander 2027 tăng 300 USD (tương đương 7,80 triệu đồng), lên mức 42.560 USD (1,106 tỷ đồng).

Toyota Grand Highlander 2027.

Toyota đã làm mới dòng SUV Grand Highlander cho năm 2027 bằng việc bổ sung phiên bản Woodland Edition, hướng tới nhóm khách hàng muốn một mẫu xe gia đình có ngoại hình mạnh mẽ hơn và khả năng vận hành trên những địa hình nhẹ được cải thiện. Cách tiếp cận này tương tự những phiên bản Woodland Edition từng được Toyota áp dụng trên RAV4 và Sienna.

Grand Highlander Woodland Edition nổi bật với loạt chi tiết ngoại thất màu đen, logo màu đen và bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen mờ. Mâm xe được kết hợp với lốp địa hình nhằm tăng khả năng bám đường khi di chuyển trên những bề mặt không bằng phẳng. Hệ thống treo cũng được nâng cao, qua đó giúp khoảng sáng gầm xe tăng khoảng 13 mm so với các phiên bản thông thường.

Ngoại hình của Toyota Grand Highlander Woodland Edition còn được nhận diện bằng giá nóc, đèn sương mù LED, móc kéo và chắn bùn. Những thay đổi này không làm biến đổi hoàn toàn thiết kế của Grand Highlander nhưng tạo cho xe diện mạo khỏe khoắn và phù hợp hơn với định hướng vận hành đa địa hình. Các chi tiết tối màu cũng giúp phiên bản Woodland Edition khác biệt rõ rệt so với những cấu hình còn lại trong dòng xe.

Khoang nội thất của Grand Highlander Woodland Edition được phát triển dựa trên phiên bản XLE, đồng thời bổ sung một số trang bị riêng. Đáng chú ý là cụm ngăn làm mát kết hợp bảng điều khiển ở hàng ghế thứ hai, có khả năng chứa tối đa sáu lon nước dung tích 340 ml và có thể tháo rời khi cần thiết. Xe cũng được trang bị thảm sàn chống thấm nước và khay chứa đồ có vách ngăn bật lên, những trang bị hướng tới nhu cầu sử dụng thực tế của các gia đình thường xuyên đi xa.

Ngoài các chi tiết đặc trưng của phiên bản Woodland, Grand Highlander mới còn sở hữu vô-lăng sưởi, hệ thống đèn chiếu sáng được cải tiến và hai ghế kiểu thuyền trưởng ở hàng ghế thứ hai. Một ổ cắm điện 120V/1.500W cũng được bố trí tại hàng ghế này, cho phép hành khách sử dụng nhiều thiết bị điện trong những chuyến đi dài.

Toyota Grand Highlander Woodland Edition có giá khởi điểm 48.780 USD (1,268 tỷ đồng) và chỉ được cung cấp với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian cùng hệ truyền động hybrid. Hệ thống này sử dụng động cơ 4 xi lanh dung tích 2,5 lít, pin nickel-metal hydride, mô-tơ điện và hộp số vô cấp điều khiển điện tử. Tổng công suất của hệ thống đạt 245 mã lực.

Bên cạnh Woodland Edition, Toyota cũng thực hiện một số thay đổi đối với Grand Highlander Hybrid Max Platinum có giá 60.475 USD (1,571 tỷ đồng). Phiên bản cao cấp này được chuyển sang phong cách ngoại thất tối màu khi nhiều chi tiết mạ chrome, bạc và xám kim loại được thay thế bằng các chi tiết sơn đen. Nắp gương chiếu hậu và ăng-ten vây cá mập cũng được hoàn thiện màu đen, tạo diện mạo thể thao và đồng nhất hơn.

Grand Highlander Hybrid Max Platinum tiếp tục sử dụng hệ truyền động hướng tới hiệu suất, gồm động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 2,4 lít, hộp số tự động 6 cấp, bộ pin dung lượng nhỏ và trục dẫn động điện phía sau. Hệ thống này cho công suất kết hợp 362 mã lực, mô-men xoắn cực đại 542 Nm.

Không chỉ bổ sung Woodland Edition, Toyota còn tinh giản danh mục Grand Highlander cho năm 2027 khi loại bỏ các phiên bản Hybrid Nightshade Edition và Hybrid Max Limited. Trong khi đó, Grand Highlander Platinum sử dụng động cơ 4 xi lanh tăng áp 2,4 lít, công suất 265 mã lực, được trang bị bộ mâm 20 inch mới với thiết kế hai tông màu.

Các phiên bản XLE sử dụng cả động cơ xăng và hệ truyền động hybrid cũng nhận được một số thay đổi về trang bị. Hai phiên bản này được bổ sung vô-lăng sưởi cùng bộ mâm 18 inch thiết kế mới, hoàn thiện bằng màu xám đậm.

Toyota Grand Highlander 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý tại Mỹ vào cuối năm nay với giá khởi điểm 42.560 USD (1,106 tỷ đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.595 USD (41,45 triệu đồng). Mức giá này cao hơn 300 USD (7,80 triệu đồng) so với đời cũ.