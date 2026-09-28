Toyota Fortuner nổ lốp trên cao tốc, văng trượt 300m trước khi đâm vào cột điện

Vụ tai nạn xảy ra ngày 27/9 trên cao tốc Ganga, đoạn qua bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Chiếc Toyota Fortuner chở nghị sĩ Chandrapal Singh đang di chuyển trên tuyến đường thì bất ngờ mất kiểm soát.

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Thông tin ban đầu cho biết một chiếc lốp của Fortuner bị nổ khi xe đang chạy. Camera giám sát trên cao tốc ghi lại khoảnh khắc chiếc SUV mất cân bằng ở tốc độ khá cao. Xe văng đuôi và trượt ngang trên mặt đường, lao khỏi phần đường trải nhựa rồi tiếp tục trượt lùi ở dải đất bên lề đường.

Theo The Times of India, khoảng cách chiếc xe bị trượt đi phải lên tới 300m trước khi đâm vào cột điện và dừng lại. Cú va chạm mạnh đến mức làm gãy cột, đồng thời phần phía sau chiếc SUV bị hư hỏng nặng. Các túi khí bung ra. Người dân địa phương cùng cảnh sát nhanh chóng có mặt, hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi xe.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực đang có mưa lớn và mặt đường cao tốc bị ướt và đọng nước.

Diễn biến chiếc Toyota Fortuner bị nổ lốp trên đường cao tốc bị ướt và đọng nước

Toyota Fortuner là mẫu SUV khung gầm rời 7 chỗ rất phổ biến tại Ấn Độ. Xe trong vụ tai nạn phục vụ việc đi lại của ông Chandrapal Singh Lodhi, 63 tuổi, nghị sĩ bang Uttar Pradesh đại diện khu vực Dibai, huyện Bulandshahr. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông đang trên hành trình từ Lucknow trở về khu vực Ghaziabad. Ngoài nghị sĩ Chandrapal Singh, trên xe còn có tài xế và vệ sĩ của ông cũng bị thương. Sau tai nạn, ông được sơ cứu tại Hapur rồi chuyển tới Trung tâm Chấn thương AIIMS ở New Delhi để tiếp tục điều trị. Vệ sĩ và tài xế bị thương nhẹ hơn và đã qua cơn nguy hiểm.

Xử lý thế nào khi xe bị nổ lốp?

Trong một bài phân tích riêng về vụ tai nạn, NDTV Auto đặt vấn đề hiện tượng aquaplaning (trượt nước) có thể đã góp phần khiến chiếc Fortuner mất khả năng kiểm soát. Aquaplaning xảy ra khi giữa lốp và mặt đường hình thành một lớp nước khiến lốp không còn duy trì đầy đủ độ bám. Khi đó, khả năng đánh lái và phanh của ô tô có thể giảm mạnh. Nguy cơ tăng khi xe chạy nhanh, mặt đường có nhiều nước hoặc lốp đã mòn.

Trên thực tế, nổ lốp khi ô tô đang chạy ở tốc độ cao là một trong những sự cố đặc biệt nguy hiểm bởi lốp mất áp suất rất nhanh, làm thay đổi đột ngột khả năng bám đường và cân bằng của xe. Theo Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA), lốp trước bị nổ thường tác động rõ hơn lên vô-lăng, trong khi nổ lốp sau dễ được cảm nhận qua thân và phần đuôi xe. Nguy cơ càng lớn ở tốc độ cao, khi xe mang nhiều động năng và tài xế có ít thời gian để xử lý.

NHTSA khuyến cáo khi lốp bất ngờ bị nổ, tài xế không nên đạp phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột. Thay vào đó, cần giữ chắc vô-lăng bằng hai tay, cố gắng giữ xe đi thẳng và ổn định, sau đó từ từ nhả chân ga. Khi xe đã ổn định và tốc độ giảm, tài xế mới tiếp tục giảm tốc và đưa xe vào vị trí an toàn. Hãng Michelin cũng cảnh báo phanh gấp khi lốp vừa nổ có thể khiến tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng hơn, dẫn tới xe xoay ngang hoặc mất kiểm soát.

Theo NDTV/The Times of India/NHTSA

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