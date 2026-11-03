Theo Times of India, vụ tai nạn xảy ra gần Trường Devashya, thuộc khu vực Nikol. Chiếc SUV bất ngờ lao vào nơi gia đình các nạn nhân đang nằm ngủ trên vỉa hè, khiến 3 người thương vong.

Sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ lại phương tiện và rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, người này sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một lon bia bên trong chiếc SUV. Phương tiện được đăng ký dưới tên Viral Chaudhary, một cư dân ở Mansa.

Ba nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, người phụ nữ không qua khỏi do vết thương quá nặng, hai người còn lại bị thương nặng.

Toyota Fortuner mất lái lao vào gia đình ngủ trên vỉa hè, một phụ nữ tử vong

Phó cảnh sát trưởng phụ trách giao thông khu vực phía Đông, ông Naresh Kanjharia, cho biết cơ quan chức năng đang xác minh liệu tài xế có sử dụng chất kích thích hay không. Cảnh sát cũng đã lập hồ sơ xử lý người liên quan đến vụ tai nạn.

Người dân địa phương cho biết tình trạng phương tiện chạy quá tốc độ và đua xe vào ban đêm thường xuyên xảy ra tại khu vực này. Họ cho rằng các biện pháp kiểm soát hiện nay chưa đủ hiệu quả để ngăn chặn tình trạng nguy hiểm. Người dân cũng phản ánh hoạt động buôn bán rượu diễn ra công khai trong khu vực nhưng chưa được xử lý triệt để.

Vụ tai nạn tại Ahmedabad là lời cảnh báo về những hậu quả khôn lường khi tài xế điều khiển ô tô chạy quá tốc độ, thiếu kiểm soát phương tiện. Để tránh những tai nạn tương tự, người lái xe cần lưu ý Làm chủ tốc độ, Không chạy nhanh, đặc biệt tại khu dân cư, nơi có nhiều người đi bộ hoặc các phương tiện thường xuyên ra vào. Khi phát hiện khu vực đông người, cần chủ động giảm tốc độ.

Không chủ quan khi điều khiển xe ban đêm: Tầm nhìn hạn chế khiến việc phát hiện người đi bộ, chướng ngại vật và các tình huống bất ngờ trở nên khó khăn hơn. Tài xế cần đi chậm, quan sát kỹ hai bên đường.

Không để xe mất kiểm soát: Luôn giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát và sẵn sàng xử lý khi có tình huống bất ngờ.

Tuyệt đối không lái xe sau khi uống rượu, bia: Chất cồn làm giảm khả năng phán đoán, phản xạ và kiểm soát phương tiện, gia tăng nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng.

Chú ý khu vực vỉa hè và người đi bộ: Không mặc định vỉa hè luôn an toàn hoặc không có người. Khi di chuyển gần lề đường, cần duy trì khoảng cách phù hợp và kiểm soát tốt hướng đi của xe.

Vụ việc cũng cho thấy chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát sau tay lái có thể khiến những người vô tội phải trả giá bằng tính mạng. Vì vậy, mỗi tài xế cần đặt sự an toàn của người khác lên hàng đầu, tuân thủ tốc độ và luôn tỉnh táo trong suốt hành trình.

Theo Times of India