Toyota Fortuner 2027 lộ diện trên đường với diện mạo gần giống Hilux thế hệ mới

Toyota Fortuner 2027 là bản nâng cấp lớn của mẫu SUV cỡ D cấu hình 7 chỗ ngồi. Do đó, mẫu xe được kỳ vọng sẽ sở hữu thiết kế mới, đồng thời nâng cấp nhiều trang bị hơn, bao gồm cả hệ truyền động.

Theo RushLane, hãng xe Nhật Bản dự kiến giới thiệu Fortuner đời mới ra toàn cầu vào ngày 1/12/2026, sau đó là Ấn Độ và một số thị trường khác vào đầu năm 2027.

Chiếc xe Toyota Fortuner 2027 chạy thử tại Argentina - Ảnh: Autoblog

Hình ảnh chiếc xe chạy thử ở Argentina cho thấy ngoại hình của Fortuner 2027 đã được điều chỉnh đáng kể, trong khi hệ khung gầm IMV và kết cấu tổng thể nhiều khả năng vẫn giữ nguyên như trên thế hệ hiện hành.

Điểm dễ nhận thấy nhất là phần đầu xe có nhiều nét tương đồng với mẫu bán tải Toyota Hilux thế hệ hoàn toàn mới. Xe trang bị cụm đèn chiếu sáng trước sắc nét hơn, lưới tản nhiệt dạng mắt lưới, cản trước và các hốc gió cũng được điều chỉnh. Thân xe vẫn duy trì kiểu dáng quen thuộc trong khi "dàn chân" được tái thiết kế.

Phần đuôi xe được thiết kế lại - Ảnh: Autolifethailand

Ở phía sau, cụm đèn hậu được chỉnh sửa với dải LED nối liền hai bên, cửa cốp cũng thiết kế mới. Theo dự đoán của giới thạo xe, thiết kế tổng thể của Fortuner 2027 sẽ bắt mắt hơn, khoẻ khoắn và cá tính hơn bản hiện tại.

Khoang nội thất cũng được kỳ vọng sẽ có nhiều thay đổi. Trong đó, vô-lăng được thiết kế lại, cụm đồng hồ kỹ thuật số kiểu mới, màn hình giải trí trung tâm có thể dùng kích thước 12,3 inch hỗ trợ kết nối đa phương tiện.

Khoang nội thất Toyota Fortuner thế hệ mới được dự đoán có màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch - Ảnh: Cartoq

Về an toàn, gói công nghệ hỗ trợ lái Toyota Safety Sense cũng sẽ được bổ sung thêm một số tính năng cho Fortuner 2027. Việc nâng cấp trang bị an toàn và tiện nghi sẽ giúp Toyota Fortuner cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ cùng phân khúc đang chạy đua công nghệ rất mạnh mẽ hiện nay.

Về vận hành, Toyota Fortuner được dự đoán sẽ tiếp tục sử dụng động cơ diesel 2.8L kết hợp hộp số sàn hoặc tự động. Động cơ xăng 2.7L cũng có thể được duy trì nhằm phục vụ những thị trường vẫn có nhu cầu với cấu hình này.

Tại Argentina, mẫu xe được bán dưới tên gọi SW4 và dự kiến ra mắt phiên bản nâng cấp trong năm 2027. Các phiên bản SRX, Diamond và GR-Sport có thể lần lượt được bổ sung sau khi xe mở bán.