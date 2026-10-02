Từ hình ảnh mới nhất chụp được cho thấy phần đuôi xe được thiết kế lại theo hướng vuông vức hơn, trong khi nhiều chi tiết cho thấy Toyota Fortuner mới có thể vẫn sử dụng nền tảng khung gầm hiện tại thay vì chuyển sang một thế hệ hoàn toàn mới.

Hãng xe Nhật đang tiến hành thử nghiệm một phiên bản Toyota Fortuner mới tại Thái Lan. Những hình ảnh chạy thử mới nhất được tờ Headlightmag công bố cho thấy phần phía sau của xe, bổ sung thêm manh mối sau hình ảnh phần đầu từng xuất hiện khoảng 7 tháng trước.

Dựa trên cả 2 hình ảnh, Toyota Fortuner mới có thể không phải một thế hệ hoàn toàn mới mà là một đợt nâng cấp lớn. Phần đầu xe được thiết kế lại với diện mạo bớt góc cạnh hơn so với mẫu đang bán. Cụm đèn pha và lưới tản nhiệt nhiều khả năng cũng thay đổi.

Toyota Fortuner 2027 lộ diện khi chạy thử, thiết kế có thể mới hoàn toàn

Trong khi đó, vị trí các cột C và D dường như vẫn được giữ nguyên. Chi tiết này cho thấy cấu trúc thân xe cơ bản có thể không thay đổi đáng kể, dù Toyota có vẻ đã thực hiện khá nhiều điều chỉnh về thiết kế bên ngoài.

Hình ảnh phía sau xe cho thấy thay đổi rõ ràng hơn. Cửa hậu mới có thiết kế vuông vức, cụm đèn hậu cũng được tạo hình theo hướng góc cạnh và nằm gọn trong tổng thể phía sau. Một số đường nét khiến phần đuôi Toyota Fortuner mới gợi liên tưởng đến Toyota RAV4.

Với Fortuner, khả năng xuất hiện một biến thể chạy điện hoàn toàn vẫn còn bỏ ngỏ. Toyota cũng chưa công bố thông tin chính thức về động cơ và hệ truyền động của mẫu SUV mới.

Theo những thông tin hiện có, Toyota Fortuner mới có thể tiếp tục sử dụng các động cơ diesel 2.8L và 2.4L. Một số nguồn tin cho rằng Toyota có thể bổ sung hệ thống mild-hybrid 48V, gồm bộ máy phát tích hợp với mô-tơ khởi động và một cụm pin lithium-ion nhỏ. Hệ thống này có thể hỗ trợ tăng mô-men xoắn và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, nhưng hiện chưa có xác nhận chính thức từ Toyota.

Toyota Fortuner hiện tại đang bán tại Việt Nam

Việc Fortuner tiếp tục được thử nghiệm tại Thái Lan cũng cho thấy mẫu SUV này vẫn được Toyota chú trọng ở những thị trường nơi xe có doanh số tốt. Tại Philippines, Fortuner là một trong những mẫu xe bán chạy của Toyota nên khả năng mẫu xe tiếp tục được duy trì tại đây gần như chắc chắn. Việt Nam cũng từng là thị trường ưu chuộng Fortuner nhưng nhiều đối thủ mạnh hơn xuất hiện đã khiến mẫu xe Nhật có doanh số kém cạnh tranh đi.

Ở chiều ngược lại, Toyota Fortuner được cho là có thể bị Toyota ngừng bán tại một số thị trường, trong đó có Úc. Tuy nhiên, thông tin về phạm vi phân phối của phiên bản mới vẫn chưa được Toyota công bố.

Nếu những hình ảnh chạy thử hiện tại phản ánh đúng thiết kế cuối cùng, Fortuner 2027 sẽ có diện mạo mới đáng kể nhưng nhiều khả năng vẫn dựa trên nền tảng khung gầm quen thuộc. Những thông tin quan trọng hơn về động cơ, hệ truyền động và thời điểm ra mắt vẫn cần chờ Toyota công bố chính thức.

Nguồn: Autoindustriya