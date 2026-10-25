Toyota Fortuner 2027 chính thức chốt ngày ra mắt

Thông tin về ngày ra mắt Toyota Fortuner 2027 được Car Mag dẫn lại từ xác nhận của Toyota Nam Phi. Sau khi xuất hiện tại thị trường toàn cầu, mẫu SUV dự kiến được đưa đến Ấn Độ trong năm 2027. Dù thời điểm trình làng đã dần sáng tỏ, những thay đổi cốt lõi trên xe vẫn chưa được hãng công bố đầy đủ.

Toyota Fortuner 2027 dự kiến trình làng toàn cầu ngày 1/12.

Điểm đáng chú ý là Fortuner 2027 có thể không phải một thế hệ hoàn toàn mới như những đồn đoán trước đó. Theo Financial Express, Toyota nhiều khả năng lựa chọn phương án nâng cấp toàn diện dựa trên kiến trúc hiện tại. Khung gầm rời IMV và cấu trúc thân xe cơ bản vẫn được giữ lại, trong khi nhiều chi tiết ngoại thất và nội thất được thiết kế lại. Cách tiếp cận này tương tự Toyota Hilux mới, giúp làm mới sản phẩm mà không cần thay đổi toàn bộ nền tảng kỹ thuật.

Những hình ảnh chạy thử tại Thái Lan cho thấy Toyota Fortuner 2027 đang chuyển sang diện mạo góc cạnh hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dựng đứng, cụm đèn thanh mảnh và nắp ca-pô cao. Vòm bánh xe mở rộng cùng bậc lên xuống tiếp tục nhấn mạnh dáng vẻ của một mẫu SUV khung gầm rời. Dù vậy, lớp ngụy trang vẫn khiến thiết kế cản trước và hình dáng chính xác của hệ thống đèn chưa thể xác định hoàn toàn.

Điểm đáng chú ý là Fortuner 2027 có thể không phải một thế hệ hoàn toàn mới như những đồn đoán trước đó.

Phía sau cũng có những điều chỉnh đáng kể, với cửa cốp thiết kế lại, dải LED nối liền và đồ họa đèn hậu mới. Nếu các chi tiết này được giữ nguyên trên xe thương mại, Fortuner có thể tạo khác biệt rõ ràng so với phiên bản hiện hành dù vẫn sử dụng nền tảng cũ. Đây cũng là hướng nâng cấp giúp Toyota duy trì nhận diện quen thuộc của dòng xe nhưng tạo cảm giác mới mẻ hơn.

Thay đổi trong cabin của Fortuner 2027 được kỳ vọng sẽ quan trọng không kém ngoại hình. Fortuner có thể kế thừa một số giải pháp từ Hilux mới, gồm màn hình giải trí trung tâm lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn và khả năng kết nối không dây. Vật liệu bảng táp-lô cùng cách bố trí các nút điều khiển cũng có thể được cải thiện để tăng tính hiện đại và thuận tiện khi sử dụng. Hiện đây vẫn là những thông tin dự kiến, chưa phải danh sách trang bị chính thức.

Phía sau Fortuner 2027 có những điều chỉnh đáng kể, với cửa cốp thiết kế lại, dải LED nối liền và đồ họa đèn hậu mới.

Về an toàn, Toyota Safety Sense được kỳ vọng bổ sung hoặc nâng cấp các tính năng hỗ trợ lái, chẳng hạn kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn đường. Các trang bị cụ thể có thể khác nhau tùy thị trường và phiên bản. Trong bối cảnh nhiều mẫu SUV mới chú trọng công nghệ hỗ trợ người lái, đây sẽ là một trong những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của Fortuner sau khi nâng cấp.

Ở khía cạnh vận hành, động cơ diesel 2.8L nhiều khả năng vẫn được duy trì trên Toyota Fortuner 2027, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động tùy cấu hình. Khả năng hãng bổ sung lại động cơ xăng 2.7L cũng được đề cập, nhưng chưa có xác nhận chính thức. Việc tiếp tục sử dụng khung gầm IMV cho thấy hãng có thể ưu tiên cải thiện thiết kế và trang bị thay vì thay đổi hoàn toàn đặc tính kỹ thuật của mẫu SUV này.

Tại Việt Nam, Fortuner bán được 1.297 xe trong 9 tháng đầu năm 2026, riêng tháng 9 đạt 299 xe. Mẫu xe hiện có ba phiên bản với giá niêm yết từ 1,163 tỷ đến 1,403 tỷ đồng. Những nâng cấp trên phiên bản mới, nếu được áp dụng tại Việt Nam, có thể giúp Fortuner cải thiện sức hút trước các đối thủ ngày càng chú trọng công nghệ và tiện nghi.

Dù vậy, ngày ra mắt toàn cầu không đồng nghĩa Fortuner 2027 sẽ xuất hiện tại Việt Nam cùng thời điểm. Toyota hiện chưa xác nhận lịch phân phối trong nước, giá bán hay cấu hình dành cho thị trường Việt Nam. Vì vậy, những thông tin về thiết kế, động cơ và trang bị vẫn cần được đối chiếu với công bố chính thức khi mẫu xe trình làng.